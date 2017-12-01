Yayladağı'nda yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Yayladağı ilçesinde yakalanan 22 yaşındaki K.K., terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan K.K.\'yı yakaladı. Şüpheli, yapılan sorgusunun ardından Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli K.K., terör örgütü El Kaide ile bağlantısı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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