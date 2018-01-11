Yayladağı'nda Suriyeli 17 kaçak yakalandı

Emek ÇAKILI/YAYLARAĞI(Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Yayladağı ilçesinde, sınırı yasa dışı yollardan geçen 6\'sı çocuk 17 Suriyeli yakalandı.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Şenköy Karakol Komutanlığı ekipleri, sınırı yasa dışı yollarla geçenlere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, M.A. yönetimindeki minibüsle Yayladağı\'na gelen 6\'sı çocuk 17 Suriyeli kaçağı yakaladı. M.A., gözaltına alınırken, Suriyeliler de Hatay İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildi.
FOTOĞRAFLI