-YAYLADAĞI'NDA ORMAN YANGINI YAYLADAĞI (A.A) - 05.09.2010 - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 15 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Topraktutan köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen 3 helikopter, 1 uçak ve 30 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlayan yangında 15 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.