Yayladağı'nda camiye top mermisi düştü

Suriye tarafından bugün öğle saatlerinde atılan 3 top mermisi ile 1 roket, Yayladağı İlçesi'ne düştü. Roket, ilçe merkezinde camiye isabet ederken, çevre saçılan şarapnel parçalarıyla Suriyeli bir kadın ağır yaralandı.

Bugün saat 14.00 sıralarında Yayladağı ilçesinin karşısındaki Suriye 'nin Keseb bölgesinde Esad yönetimine bağlı birliklerle Özgür Suriye Ordusu güçleri arasında şiddetlenen çatışmalar sırasında ateşlenen top mermilerinden 3'ü ve 1 roket Türkiye tarafına düştü.

Top mermileri Güzelyurt Köyü'nün kırsal kesimine düşerken, roket ise ilçe merkezinde Suriyelilerin kaldığı 2 Nolu Çadırkentin karşısındaki camiye isabet etti.

Caminin duvarı yıkılırken çevreye saçılan şarapnel parçaları o sırada kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Muna Hacısüleyman sırtına ve kalçasına saplandı. Kanlar içinde kalan Muna Hacısüleyman ambulansla Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Roketin namaz saatinde düşmemesi büyük bir faciayı önlerken, olay yerine gelen jandarma ve polis geniş araştırma başlattı.