Yayladağı'na yine top mermisi düştü

Hatay Valiliği, Suriye topraklarından atılan ikinci top mermisinin Türkiye’ye düştüğünü, buna karşılık Güveççi Hudur Karakolu’ndan 2 havan atışı ile karşılık verildiğini açıkladı.

Top mermisinin düştüğü yerin, en yakın yerleşim yeri olan Güveççi Köyü’ne 1.5 kilometre, Güveççi Hudut Karakolu’na ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, top veya havan topu mermisi düşen alanların sınır noktasındaki kırsal alan olduğunu il ve ilçe merkezleri ile yerleşim alanlarından bir tehlikenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bu arada Türkiye sınırlarına top mermisi düşmesine neden olan Suriye’nin İdlip kentine bağlı Harabjoz köyünde Suriyeli ordusu ile muhalifler arasında süren çatışmada yaralanan 7 Suriyeli, Yayladağı İlçesi’ne bağlı Görentaş Köyü’ne getirildi. Buradan ambulanslara alınan ve ateşli silahla yaralandığı belirtilen Suriyeliler, götürüldüğü Antakya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kırsal alana dün saat 15.00 sıralarında Suriye ordusunun muhaliflere attığı bir top mermisi daha düştü. Bu mermi ile birlikte dün Hatay sınırlara düşen top mermisi sayısı 3’e yükseldi.