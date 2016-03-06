Yayladağı'na 3 havan mermisi düştü

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Çabala mahallesindeki bir çiftliğe Suriye’ den atılan 3 havan mermisi düştü. Peş peşe meydana gelen patlamalarda kimse yaralanmazken çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Saat 15.45 sıralarında ilçe merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Çabala Mahallesi’ndeki çiftçi Selahattin Aksoy’a ait evin yakınına peş peşe 3 havan mermisi düştü. Meydana gelen patlamalarda, Aksoy’un evinin camları kırılırken, elektrik telleri koptu.







Patlamalarda bazı evcil hayvanlarda telef oldu. Havan mermilerinin düşmesinin ardından bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak çiftlikte inceleme yaptı. Bölgede Suriye rejim askerlerinin, Suriye Türkmenleri’ne saldırıları devam ediyor. Düşen havan mermilerinin, Suriye rejim askerleri tarafından atıldığı tahmin ediliyor.