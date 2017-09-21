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Yayladağı kırsalına Suriye'den top mermisi atıldı

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri teyakkuza geçti

Fotoğraf: Arşiv

21 Eylül 2017 19:56

Hatay'ın Yayladağı kırsalına atılan top mermisi nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı. Hudut birlikleri, Esad'ın kontrolündeki bölgeye misliyle karşılık verdi.

3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki kırsal alana, Beşar Esad'ın kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri, misliyle karşılık verdi.

Suriye sınırındaki Pulluyazı Karakolu, Türkmendağı'na yaklaşık 500 metre mesafede yer alıyor.

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HatayYayladağıtop mermisiSuriye

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