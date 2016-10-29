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Yayladağı kırsalına 3 top mermisi düştü

Suriye'den atılan 3 top mermisi, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir mevzinin etrafına düştü

29 Ekim 2016 21:58

Suriye'den atılan 3 top mermisi, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir mevzinin etrafına düştü, olayda çevreye yayılan taşların isabet ettiği bir asker hafif yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Pulluyazı köyü kırsalına, Suriye'den atılan 3 top mermisi düştü, 1 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esad rejimine ait noktadan atıldığı tespit edilen 3 top mermisi Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki bir mevzinin etrafına düştü.

Mevzide bulunan bir asker, etrafa yayılan taşların vücuduna isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Yaralı asker hastaneye kaldırılırken 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler top mermisinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yaptı.

 

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