Yaylada devrilen ağaçlar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Sinekli Yaylası\'nda devrilen ağaçların yolu kapatması ve araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalan 12 kişi, Düzce Off-Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Düzce merkezden Sinekli Yaylası\'na gezmek için 6 araçla gelen 12 arkadaş, araçlarının kara saplanması ve devrilen ağaçların yolu kapatması nedeniyle mahsur kaldı. Düzce Off-Road Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak, yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Kulüp üyeleri, araçlarıyla Sinekli Yaylası\'na çıkarak, yaylada mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçları motorla kesen üyeler, daha sonra kara saplanan araçları çekmeye başladı. Araçlardan biri arıza yapınca köylülerden yardım istendi. Arıza yapan aracın da çekilmesiyle Yakup Alkan, Gültekin Durmazoğlu, Sıtkı Veli, Enes Yaman, Ayhan Osmanoğlu, Hilmi Yaman, Ümit Yiğit, İrfan Yiğit, Berkay Kuyumcu, İsmail Keten, Ali Çelik ve Emre Yaman mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.



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