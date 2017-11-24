Yaylacıların zorlu yolculuğu

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta yaz mevsimini yaylalarda geçiren sürü sahipleri, kara kışın bastırmasıyla zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Üçevler bölgesindeki yaylalarda kışlayan yaylacıların kış çilesi başladı. 3 gündür bölgede etkili olan kar yağışından dolayı şehir merkezine gelemeyen sürü sahipleri, İl Özel İdaresi\'nin çalışmasının ardından yola koyuldular. Yüzlerce küçükbaş hayvanla birlikte yola çıkan vatandaşlar, kara bata çıka ilerledi.

Merkez Arıköy yaylasından gelen Recep Salkan, \"Kar yağışından dolayı yayladan inemedik. Özel İdarenin yolu açmasıyla birlikte biz de hayvanlarımızla birlikte yola koyulduk. 25 kilometre boyunca gideceğiz ve şehir merkezine ulaşacağız\" diye konuştu.

Rıfat Sılkım isimli sürü sahibi ise kar yağışından dolayı yolların kapandığını ve 3 gündür yaylada beklemek zorunda olduklarını söyledi. Sılkım, \"İl Özel İdaresi gelip yollarımızı ulaşıma açtı. Biz de hayvanlarımızla birlikte yolculuğa başladık. 6-7 saatte şehir merkezine ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.



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