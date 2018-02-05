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Yayla yolunda donmak üzereyken kurtarıldı

ÇAYKARA(Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Çaykara ilçesi Kovuktaşı Yaylası'ndaki evine gitmek üzere yaya olarak çıktığı yolda donma tehlikesi geçiren Yusuf Abanoz, ekipler tarafından kurtarıldı

05 Şubat 2018 02:07

ÇAYKARA(Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Çaykara ilçesi Kovuktaşı Yaylası\'ndaki evine gitmek üzere yaya olarak çıktığı yolda donma tehlikesi geçiren Yusuf Abanoz, ekipler tarafından kurtarıldı. 
Çaykara ilçesi Kovuktaşı yaylasındaki evine gitmek üzere dün akşam saatlerinde yaya olarak yola çıkan Yusuf Abanoz\'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sabah saatlerinde Çaykara Belediyesi ekipleri kardan kapalı yolu açarak AFAD ekipleri ile birlikte yaylaya doğru yola çıktı. Yaylaya, 1 kilometre kala donmak üzereyken bulunan Yusuf Abanoz, AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Geceyi bir evde geçirdiği, sabah ilçeye inmek için yeniden yola çıktığı öğrenilen Abanoz\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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