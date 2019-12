Yayınlarda denge sorunu var

Çağnur Öztürk - T24



Kanal yönetimleri, Hakkari’de çıkan çatışmada askerlerimizin şehit olmasının ardından yayın akışlarını değiştirdiler...

Kanal D, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler programı ile Koca Kafalar programı yayınlanmadı. Şanslı Masa ve Cuma akşamı yine saat 23.00’te ekrana gelecek olan Beyaz Show’u da yayınlamayacak. Star TV, “Çalgı Çengi” adlı Türk sineması yerine “Ölümcül Deney 4” (Resident Evil Afterlife) adlı yabancı sinemayı yayınlama kararı verdi. Duymayan Kalmasın’’ programı da perşembe ve cuma günü yayınına ara veriyor.

A Haber ise hafta içi her gece 00:10’da yayınlanan “Uykusuz Her Gece” programını; 19 Ekim 2011 Çarşamba, 20 Ekim 2011 Perşembe ve 21 Ekim 2011 Cuma günleri yayınlamayacak. ATV’de cumartesi geceleri canlı olarak yayınlanan Hakan Bey, bu hafta yayınlanmayacak. Esra Erol'la Evlen Benimle programını da akıştan çıkardı.

CNN Türk'te yayınlanan "Mesut Yar ile Burada Laf Çok" programının dün akşamki yayını da iptal edildi. Best FM yayınını durdurdu.

Bütün bunları niye yazıyorum çünkü ülkemizde böylesine bir acı karşısında hala nasıl bir yayıncılık tavrı izlenmeli konusunda kararsız kalan televizyon yöneticileri ve yapımcıları görüyoruz. Yayına ara vermeyip magazine devam edenler de oldu çünkü.

Neden mi reyting denen şeyden oluyor tabii ki her şey?

Buna en ağır tepkilerden birini ise Kanat Atkaya twitterda şu sözleriyle verdi; ‘Böyle bir sabahta "gerzek yayıncılığı" sürdürüp "hayat devam ediyor" denmez. Ayıptır. Ötesini söylemeyeyim... ’

İşte bu keskin noktada RTÜK aldığı şikayetler üzerine duyarlılık çağrısı yaptı dün, RTÜK kanallara böyle bir durumda böyle bir çağrı yapma ihtiyacında hissediyor, çünkü bazı kanallar eğlence türüne devam ediyor; bu durum işte tam olarak ekranlardaki ikiliği, denge sorununu ortaya seriyor.

RTÜK mesajda; Tüm ülkeyi üzüntüye boğan böylesi günlerde, vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekip, 2007 yılında imzalanan Yayıncılık Etik İlkeleri’nden birinin de ''İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek'' olduğunu hatırlatıyor.

Dün akşam Okan Bayülgen ise farkını ortaya koyarak Kral Çıplak ile TV8’de konuklarıyla birlikte duyarlılığını, ortak bir platform yaratma çabasını gösterdi.

Ekranlarda şiddet, nefret söylemlerini, görüntülerini köpürtme gafletinde bulunulmamalı.

Denge sorunu var ekranlarımızda ciddi şekilde, ya şiddet-nefret ya eğlence…Tam da ihtiyacımız olanI; dengeyi tutturmak?!

Öyle bir dönemdeyiz ki yeni başlayacak bir dizi, rakip diziden önce başlasın diye haberi erken bitiriyorlar. Diziler, haberlerden önemli olmaya başladı. Yani kurmacanın, gerçeklğin önüne geçme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hatta geçti bile?!

Sorun haydi duyarlı olalım eğlence programlarını kaldırdık, dizileri koyalım, bant yayınları, elimizdeki filmleri koyalım diyerek baştan savılmamalı. Kanallar kaldırdıkları bu programların yerine dün Bayülgen’in yaptığını yapabilir. Aynı programların içeriğine değişiklikler getirip yayınlayabilir. Televizyonun gücü çok büyük, kimse yadsıyamaz.

Ben de kanallarımızı dengeli olmaya davet ediyorum. İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem veren, ortak alanlar yaratılabilecek yayınlar yapmalarını diliyorum.