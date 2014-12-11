Yayınlanmayan habere mahkemeden sansür

Kayseri Deniz Postası gazetesi İmtiyaz Sahibi Azim Deniz, mahkeme tarafından yayınlayacaklarını duyurdukları bir habere ’sansür’ uygulandığını söyledi.

Kayseri’de yerel yayın yapan Deniz Postası Gazetesi geçtiğimiz günlerde özel bir sağlık kuruluşu hakkında ’şok dosyaları açıyoruz’ başlıklı haber yayınladı.



Yayınlanacağını duyurdukları haberin ardından sağlık kuruluşunun gazeteyi mahkemeye şikayet ederek yayının durdurulmasını istediğini anlatan Azim Deniz şunları söyledi:



"6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti gazeteye ’yayınlanacak olan yazıdan bir suretin ivedi olarak mahkememize gönderilmesini rica ederiz’ yazısı gönderdi. 1876 yılında yayınlanan Sansür Kararnamesi ile her türlü matbuat ve gazetelerin yayınlanmadan önce prova baskıları sansür memurları tarafından kontrol ediliyor ve uygun görülürse yayınlanıyordu. 1908 yılı Abdulhamit zamanında 2’inci Meşrutiyetin ilan edildiği günün gecesinde gazete provalarını görmek için gelen sansür memurlarını İkdam Gazetesi’nin sahibi Ahmet Cevdet ile Sabah Gazetesi’nin sahibi Mihran efendi, gazetelerinin prova baskılarını vermeyerek geri çevirmiş ve ’Gazeteler hürdür, sansür yasaktır’ demişlerdi. İşte 24 Temmuz 1908’den beri sansürün kaldırılışı Basın Bayramı olarak olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin yeni Türkiye modelinde basın özgürlüğü iktidarları mutlu etmeyle eş değer hale gelmiştir" dedi.

'Gazetenizde yayınlanacak haber metninin bir nüshasını ivedi olarak mahkememize gönderiniz'

İHA'nın haberine göre, olayı anlatan Azim Deniz, "Özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan skandal olayları Kayseri Deniz Postası Gazetemizde yayınlayacağımızı 19 Kasım Çarşamba günü duyurusunu yaptık. Özel sağlık kuruluşu yetkilileri aracıları kullanarak yayını durdurmak isteseler de, amaçlarına ulaşamadılar. Sadece duyurusu yapılan yayınlanmamış haberler için nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir kararı aldırmaya başladılar. Gazetemizin avukatları vasıtası ile yayınlanmamış haberler için yayın durdurma kararının kaldırılmasını 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ivedi şekilde itiraz dilekçemiz ile talep ettik. Mahkemeden ’Mahkememizce yapmış olduğumuz itirazın yeniden değerlendirilmesi için gazetenizde yayınlanacak haber metninin bir nüshasını ivedi olarak mahkememize gönderiniz’ cevabı geldi. 1908 yılından beri Türkiye’de ilk kez bir gazetenin yapacağı haberi, kendini sansür memuru yerine koyan hakim C.T.S., haber yayınlanmadan önce görüp onay vermek istiyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Deniz ayrıca, mahkeme heyetinin istediği yazıyı göndermeyeceklerini belirterek, "1908 yılında gazete provalarını sansür memurlarına teslim etmeyen Ahmet Cevdet ve Mihran efendiler gibi Deniz Postası Gazetesi çalışanları olarak yapacağımız haberler önceden mahkeme hakimi C.T.S.’ye vermeyi reddediyoruz" şeklinde konuştu.