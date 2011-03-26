Yayınevleri 'İmamın Ordusu'nu basacak

T24- Cumhuriyet gazetesi, bazı yayınevlerin bir araya gelerek Ergenekon davasından tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'ın İmamın Ordusu kitabını basma kararı aldığını yazdı.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Ahmet Şık'ın "İmamın Ordusu” adıyla yayımlamayı düşündüğü kitabının İthaki Yayınları'nda bulunan taslağına önceki gün polis tarafından el konulması, yazar ve yayıncılar tarafından "kabul edilemez” bir durum olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, bazı yayınevleri bir araya gelerek "İmamın Ordusu kitabını basma kararı aldı. Pencere Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Muzaffer Erdoğdu, "İmamın Ordusu'nu basacağız” dedi.

"Yayımlanmayan bir kitabı kitap olarak gören devletin, kendisinden korkusu olduğunu” söyleyen Erdoğdu, "Herkes kafasındakini yazabilir. Suçu kim belirliyor? Bundan 25 yıl önce de, Henry Miller'ın ‘Oğlak Dönencesi' kitabı, basıldığı gün toplatılmış, bizler 39 yayınevi olarak sonrasında bu kitabı basmıştık. Şimdi de aynı uygulamaya gidebiliriz. Yayıncılar olarak aramızda, konu iyice şekillendikten sonra kitabı basma kararı aldık” diye konuştu. Erdoğdu, kitabın taslağını dahi bulunduranların terör örgütü üyesi sayılacağına ilişkin mahkeme kararını ise, "Korkmuyorum. Korkunun ecele faydası yok” şeklinde değerlendirdi.

Bir kitaba, "suç ihtimali” gerekçesiyle el konulmasının ilk kez yaşandığına dikkat çeken yayıncı Ragıp Zarakolu, "WikiLeaks belgelerinde dahi buna benzer bir yaklaşım sergilenmedi” dedi. Kitabın "suç delili değil, suç ihtimali” üzerinden toplatılmasının tehlikeli bir durum olduğunu anlatan Zarakolu, bunun otosansürü arttıracağını söyledi.

Zarakolu, "Yaşananlar aynı zamanda, Terörle Mücadele Yasası'nın aşırı kullanımının bir sonucu. Yassıada ve İstiklal Mahkemeleri'ne verilen yetkiden daha fazlası veriliyor şu anda” dedi. Mahkemenin Şık'ın kitabı için aldığı "örgütsel doküman” kararını değerlendiren Zarakolu, "Madem bu taslak bir suç delili, Soner Yalçın'ın bilgisayarında ele geçirilenlerle neden yetinilmedi” diye sordu?

PEN Türkiye üyesi İnci Aral ise, çeşitli yayınevlerinin bir araya gelerek Şık'ın kitabını basma yönündeki kararını, "Elbette böyle bir mücadeleye girmek gerekiyor. Yapılanlara teslim olmamak gerekiyor. Eğer bu kitap bir şekilde basılırsa, arama ve el koyma kararını alan insanlara da bir uyarı olur” diye konuştu.