-YAYINEVİNDE ARAMA İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın kitabını yayımlayacağı belirtilen yayınevinde, polis tarafından arama yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Ahmet Şık'ın yayımlanacak ''İmamın Ordusu'' adlı kitabıyla ilgili olarak, İthaki Yayınevinin Kadıköy'deki merkezinde, polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Polisin, yayınevinde, elektronik doküman halinde bulunduğu belirtilen kitapla ilgili arama ve incelemeleri sürüyor.