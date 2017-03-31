Yayınevi değil cezaevi; tutuklu gazeteci ve yazarlar aylardır iddianame bekliyor!

31 Mart 2017 17:55
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 108 gazeteci ve yazar "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan basın mensuplarının çoğu hakkında hâlâ iddianame yazılmadı. Cezaevinde bulunan toplam gazeteci sayısı 146'ya ulaştı.
Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak 246 gündür, eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal 244 gündür cezaevinde.
Bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle "darbe girişimi öncesi subliminal mesaj verdikleri" iddia edilen gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ise "darbeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı. Ahmet Altan 190, Mehmet Altan 191 gündür tutuklu.
Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri de "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay 147 gündür cezaevinde. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık da 91 gün önce "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel de, "örgüt propagandası,” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 33 gündür tutuklu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili olarak 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bakıyorsunuz suçlarına, birinin suçu ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek. Bir diğerinin suçu polis aracına silahlı saldırıda bulunmak. Bir diğeri patlayıcı maddeyle yakalanmış. Banka soyanından, seçim bürosu yakanına kadar ne varsa bunların içinde var"
'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 31 Mart 2017 tarihinde, aralarında gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 kişinin tahliyesine karar verildi.
Tahliyesine karar verilen isimler şöyle:
Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil ibrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) raporuna göre, tutuklu gazeteciler ve cezaevine girdikleri günler şöyle;
Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi.- 09.05.2016
Abdullah Kaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ağrı Diyadin Muhabiri- 20.01.2017
Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi Muhabiri, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi.- 25.07.2016
Abdulvahap İş, Serbest Gazeteci, Şakran Cezaevi.-
Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri- 27.07.2016
Ahmet Altan, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi- 23.09.2016
Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016
Ahmet Şık, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi- 31.12.2016
Ahmet Turan Alkan Zaman Gazetesi Yazarı, Silivri Cezaevi- 31.07.2016
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Erzurum Cezaevi.- 24.07.2016
Alaattin Güner, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi.- 05.08.2016
Ali Ahmet Böken, TRT Haber Koordinatörü, Sincan L Tipi Cezaevi- 11.08.2016
Ali Aşikar, Azadiya Welat Gazetesi, Vam M Tipi Cezaevi.- 26.08.2016
Ali Bulaç, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi- 31.07.2016
Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü- 27.05.2010
Ali Ünal, Zaman Gazetesi.- 16.08.2016
Ali Yüce, TRT Radyosu Yayın Şefi, Sincan L Tipi Cezaevi-
Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü, Silifke Cezaevi.- 01.07.2016
Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek Gazetesi Yazıişleri Müdürü, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi- 13.02.2017
Ayhan Demir, Çaldıran Haber Ajansı, Van T Tipi Kapalı Cezaevi.- 25.03.2017
Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü, gazeteci- 08.11.2016
Ayşegül Başar, Cumhuriyet Gazetesi- 03.01.2017
Ayşenur Parıldak, Zaman Gazetesi, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi- 11.08.2016
Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi.- 26.07.2016
Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi-
Beytullah Özdemir, Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce temsilcisi - 27.10.2016
Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri, Mardin Kapalı Cezaevi.- 29.05.2016
Ceren Taşkın, Hatay Ses Gazetesi- 12.01.2017
Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.- 05.08.2016
Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu-
Deniz Yücel, Die Welt Gazetesi Muhabiri- 27.02.2017
Emin Demir, Serbest Gazeteci, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi.- 31.05.2016
Emre Soncan, Zaman Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri.- 29.07.2016
Ercan Gün, Fox TV Haber Müdürü Silivri Cezaevi- 25.08.2016
Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi.- 01.02.2010
Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü- 09.08.2016
Ergin Doğru, Dersim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Elazığ E Tipi Cezaevi- 16.08.2016
Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi-
Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA.- 20.01.2007
Ersin Şanlı, TRT Yurt Haber Müdürü, Sincan L Tipi Cezaevi-
Faruk Akkan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016
Fatma Ölmez, Radyo Ses çalışanı, gazeteci, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi- 22.12.2016
Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi.- 16.02.2011
Ferit Toprak, Azadiya Welat Gazetesi- 06.09.2016
Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 08.08.2016
Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü- 19.04.2011
Gültekin Avcı, Bugün- 20.09.2015
Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Gazetesi Yazar- 05.11.2016
Hakan Aksel, TRT Haber Kanalı Koordinatör Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi- 18.08.2016
Hakan Kara, Cumhuriyet Gazetesi Yazar- 05.11.2016
Hakan Taşdelen, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.- 05.08.2016
Halil İbrahim Mert, TRT.- 24.07.2016
Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi.- 13.02.2010
Hamza Günerigök, TRT Haber Spikeri- 30.01.2017
Haşim Söylemez, Aksiyon Dergisi Yazarı.- 29.07.2016
Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul.- 01.04.2003
Hayati Yıldız, Azadiya Welat Gazetesi.- 01.03.2017
Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi.- 19.12.2014
Hülya Karakaya, Özgür Halk Dergisi Yazı işleri Müdürü, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi.- 02.08.2016
Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016
İbrahim Karayeğen, Zaman Gazetesi, Yeni Hayat Gazetesi, Silivri Cezaevi.- 26.09.2016
İdris Sayılgan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Muş Cezaevi- 25.10.2016
İlker İlkan, Azadiya Welat Gazetesi.- 09.09.2016
İnan Kızılkaya, Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Metris R Tipi Kapalı Cezaevi- 22.08.2016
İsa Siyi, Haberdar-
İsmail Avcı, Zaman Gazetesi Diyarbakır Muhabiri-
Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı, Silivri Cezaevi- 05.11.2016
Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi.- 11.09.2011
Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi.- 11.12.2009
Lütfiye Burcu Kara, Mücadele Birliği Gazetesi Muhabiri, Gaziantep E Tipi Cezaevi.- 07.03.2017
Mahir Kanaat, Birgün Gazetesi- 18.01.2017
Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi.- 23.02.2016
Mehmet Altan, Gazeteci, Yazar, Silivri Cezaevi- 22.09.2016
Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi.- 02.08.2016
Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi.- 02.03.2015
Mehmet Dener, Şanlıurfa com. Haber Müdürü- 22.07.2016
Mehmet Güleş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi.- 07.12.2016
Mehmet Kuru, Eski Zaman Eskişehir muhabiri, Eskişehir H Tipi Cezaevi- 06.08.2016
Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016
Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Silivri Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi.- 29.08.2012
Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi.- 17.05.201
Mizgin Çay, Radyo Karacadağ, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi.- 19.10.2016
Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016
Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Kandıra T1 Tipi Kapalı Cezaevi-
Murat Öztürk, Çorum Manşet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi- 23.08.2016
Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi- 05.11.2016
Musa Kart, Cumhuriyet Gazetesi, Karikatürist, Silivri Cezaevi- 05.11.2016
Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi Haber Müdürü.- 29.07.2016
Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA.- 01.02.2004
Mustafa Ünal, Gazeteci.- 31.07.2016
Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazıişleri Koordinatörü- 03.09.2016
Mümtazer Türköne, Akademisyen- Köşe yazarı- 05.08.2016
Naciye Nur Ener, Yeni Asya Muhabiri, Bakırköy Kadın Kapalı cezaevi.- 06.03.2016
Nazlı Ilıcak, Meydan Gazetesi Yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi.- 29.07.2016
Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hakkari Cezaevi.- 13.05.2016
Nuri Durna, TRT.- 24.07.2016
Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi.- 27.05.2010
Nurullah Kaya, Eski Zaman gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi-
Osman Yakut, Muhabir Antalya Cihan Haber Ajansı (Zaman) - 27.07.2016
Ömer Çelik, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü- 18.01.2017
Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi.- 25.02.2016
Özkan Mayda, Muhabir Antalya Cihan Haber Ajansı (Zaman)- 27.07.2016
Rabia Özkaya, Özgür Halk Dergisi.- 06.09.2016
Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhabiri- 01.10.2016
Resul Cengiz, Eski Zaman gazetesi Denizli muhabiri- 10.08.2016
Sadık Demir, Radyo Karacadağ- 19.10.2016
Salih Erbekler, Radyo Karacadağ- 19.10.2016
Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi.- 17.09.2013
Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi.- 13.02.2016
Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi.- 11.12.2009
Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van Erciş Açık Cezaevi.- 09.05.2010
Şahin Alpay, Zaman Gazetesi Yazarı.- 31.07.2016
Şeref Yılmaz, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016
Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Batman M Tipi Cezaevi.- 05.07.2016
Şirin Çoban, Azadiya Welat Gazetesi.- 09.09.2016
Togay Okay, Özgür Gelecek Muhabiri- 08.11.2016
Tunca Öğreten, Diken İnternet Sitesi eski editörü- 18.01.2017
Turhan Günay, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki eski Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi- 05.11.2016
Ufuk Şanlı, Vatan Gazetesi Yazarı.- 29.07.2016
Vahit Yazgan, Zaman Gazetesi Ege Temsilcisi.- 26.08.2016
Vedat Beki, Sözcü18 yayın yönetmeni, Çankırı E Tipi Kapalı cezaevi- 02.12.2016
Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı- 03.08.2016
Yalçın Güler, TRT (Erzurum)- 24.07.2016
Yener Dönmez, Habervaktim Sitesi - 30.08.2016
Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi.- 11.12.2015
Zafer Özsoy, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.- 05.08.2016
Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri, Van M Tipi Kapalı Cezaevi.- 11.04.2016
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