Yayınevi değil cezaevi; tutuklu gazeteci ve yazarlar aylardır iddianame bekliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 108 gazeteci ve yazar "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan basın mensuplarının çoğu hakkında hâlâ iddianame yazılmadı. Cezaevinde bulunan toplam gazeteci sayısı 146'ya ulaştı.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak 246 gündür, eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal 244 gündür cezaevinde.

Bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle "darbe girişimi öncesi subliminal mesaj verdikleri" iddia edilen gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ise "darbeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı. Ahmet Altan 190, Mehmet Altan 191 gündür tutuklu.

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri de "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay 147 gündür cezaevinde. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık da 91 gün önce "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel de, "örgüt propagandası,” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 33 gündür tutuklu.

Erdoğan: Hapisteki gazetecilerin hepsi

hırsız, çocuk istismarcısı, terörist

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili olarak 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıyorsunuz suçlarına, birinin suçu ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek. Bir diğerinin suçu polis aracına silahlı saldırıda bulunmak. Bir diğeri patlayıcı maddeyle yakalanmış. Banka soyanından, seçim bürosu yakanına kadar ne varsa bunların içinde var"

21 gazeteci tahliye edildi

'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 31 Mart 2017 tarihinde, aralarında gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 kişinin tahliyesine karar verildi.

Tahliyesine karar verilen isimler şöyle:

Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil ibrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız

126 gazeteci tutuklu

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) raporuna göre, tutuklu gazeteciler ve cezaevine girdikleri günler şöyle;

Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi.- 09.05.2016

Abdullah Kaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ağrı Diyadin Muhabiri- 20.01.2017

Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi Muhabiri, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi.- 25.07.2016

Abdulvahap İş, Serbest Gazeteci, Şakran Cezaevi.-

Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri- 27.07.2016

Ahmet Altan, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi- 23.09.2016

Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016

Ahmet Şık, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi- 31.12.2016

Ahmet Turan Alkan Zaman Gazetesi Yazarı, Silivri Cezaevi- 31.07.2016

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Erzurum Cezaevi.- 24.07.2016

Alaattin Güner, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi.- 05.08.2016

Ali Ahmet Böken, TRT Haber Koordinatörü, Sincan L Tipi Cezaevi- 11.08.2016



Ali Aşikar, Azadiya Welat Gazetesi, Vam M Tipi Cezaevi.- 26.08.2016

Ali Bulaç, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi- 31.07.2016

Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü- 27.05.2010

Ali Ünal, Zaman Gazetesi.- 16.08.2016

Ali Yüce, TRT Radyosu Yayın Şefi, Sincan L Tipi Cezaevi-

Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü, Silifke Cezaevi.- 01.07.2016

Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek Gazetesi Yazıişleri Müdürü, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi- 13.02.2017



Ayhan Demir, Çaldıran Haber Ajansı, Van T Tipi Kapalı Cezaevi.- 25.03.2017

Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü, gazeteci- 08.11.2016

Ayşegül Başar, Cumhuriyet Gazetesi- 03.01.2017

Ayşenur Parıldak, Zaman Gazetesi, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi- 11.08.2016

Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi.- 26.07.2016

Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi-



Beytullah Özdemir, Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce temsilcisi - 27.10.2016

Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri, Mardin Kapalı Cezaevi.- 29.05.2016

Ceren Taşkın, Hatay Ses Gazetesi- 12.01.2017

Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.- 05.08.2016

Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu-

Deniz Yücel, Die Welt Gazetesi Muhabiri- 27.02.2017

Emin Demir, Serbest Gazeteci, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi.- 31.05.2016

Emre Soncan, Zaman Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri.- 29.07.2016

Ercan Gün, Fox TV Haber Müdürü Silivri Cezaevi- 25.08.2016

Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi.- 01.02.2010

Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü- 09.08.2016

Ergin Doğru, Dersim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Elazığ E Tipi Cezaevi- 16.08.2016

Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi-

Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA.- 20.01.2007

Ersin Şanlı, TRT Yurt Haber Müdürü, Sincan L Tipi Cezaevi-

Faruk Akkan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016

Fatma Ölmez, Radyo Ses çalışanı, gazeteci, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi- 22.12.2016

Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi.- 16.02.2011

Ferit Toprak, Azadiya Welat Gazetesi- 06.09.2016

Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 08.08.2016



Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü- 19.04.2011

Gültekin Avcı, Bugün- 20.09.2015

Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Gazetesi Yazar- 05.11.2016



Hakan Aksel, TRT Haber Kanalı Koordinatör Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi- 18.08.2016

Hakan Kara, Cumhuriyet Gazetesi Yazar- 05.11.2016

Hakan Taşdelen, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.- 05.08.2016

Halil İbrahim Mert, TRT.- 24.07.2016

Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi.- 13.02.2010

Hamza Günerigök, TRT Haber Spikeri- 30.01.2017



Haşim Söylemez, Aksiyon Dergisi Yazarı.- 29.07.2016

Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul.- 01.04.2003

Hayati Yıldız, Azadiya Welat Gazetesi.- 01.03.2017

Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi.- 19.12.2014

Hülya Karakaya, Özgür Halk Dergisi Yazı işleri Müdürü, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi.- 02.08.2016



Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016



İbrahim Karayeğen, Zaman Gazetesi, Yeni Hayat Gazetesi, Silivri Cezaevi.- 26.09.2016

İdris Sayılgan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Muş Cezaevi- 25.10.2016

İlker İlkan, Azadiya Welat Gazetesi.- 09.09.2016

İnan Kızılkaya, Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Metris R Tipi Kapalı Cezaevi- 22.08.2016

İsa Siyi, Haberdar-

İsmail Avcı, Zaman Gazetesi Diyarbakır Muhabiri-

Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı, Silivri Cezaevi- 05.11.2016

Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi.- 11.09.2011

Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi.- 11.12.2009

Lütfiye Burcu Kara, Mücadele Birliği Gazetesi Muhabiri, Gaziantep E Tipi Cezaevi.- 07.03.2017

Mahir Kanaat, Birgün Gazetesi- 18.01.2017

Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi.- 23.02.2016

Mehmet Altan, Gazeteci, Yazar, Silivri Cezaevi- 22.09.2016

Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi.- 02.08.2016

Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi.- 02.03.2015

Mehmet Dener, Şanlıurfa com. Haber Müdürü- 22.07.2016

Mehmet Güleş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi.- 07.12.2016

Mehmet Kuru, Eski Zaman Eskişehir muhabiri, Eskişehir H Tipi Cezaevi- 06.08.2016

Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016

Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Silivri Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi.- 29.08.2012

Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi.- 17.05.201

Mizgin Çay, Radyo Karacadağ, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi.- 19.10.2016



Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016

Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Kandıra T1 Tipi Kapalı Cezaevi-

Murat Öztürk, Çorum Manşet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi- 23.08.2016

Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi- 05.11.2016

Musa Kart, Cumhuriyet Gazetesi, Karikatürist, Silivri Cezaevi- 05.11.2016

Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi Haber Müdürü.- 29.07.2016

Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA.- 01.02.2004

Mustafa Ünal, Gazeteci.- 31.07.2016

Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazıişleri Koordinatörü- 03.09.2016

Mümtazer Türköne, Akademisyen- Köşe yazarı- 05.08.2016

Naciye Nur Ener, Yeni Asya Muhabiri, Bakırköy Kadın Kapalı cezaevi.- 06.03.2016

Nazlı Ilıcak, Meydan Gazetesi Yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi.- 29.07.2016

Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hakkari Cezaevi.- 13.05.2016

Nuri Durna, TRT.- 24.07.2016

Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi.- 27.05.2010

Nurullah Kaya, Eski Zaman gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi-



Osman Yakut, Muhabir Antalya Cihan Haber Ajansı (Zaman) - 27.07.2016

Ömer Çelik, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü- 18.01.2017

Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi.- 25.02.2016

Özkan Mayda, Muhabir Antalya Cihan Haber Ajansı (Zaman)- 27.07.2016

Rabia Özkaya, Özgür Halk Dergisi.- 06.09.2016

Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhabiri- 01.10.2016

Resul Cengiz, Eski Zaman gazetesi Denizli muhabiri- 10.08.2016

Sadık Demir, Radyo Karacadağ- 19.10.2016

Salih Erbekler, Radyo Karacadağ- 19.10.2016

Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi.- 17.09.2013

Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi.- 13.02.2016



Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi.- 11.12.2009

Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van Erciş Açık Cezaevi.- 09.05.2010

Şahin Alpay, Zaman Gazetesi Yazarı.- 31.07.2016

Şeref Yılmaz, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar.- 05.08.2016

Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Batman M Tipi Cezaevi.- 05.07.2016

Şirin Çoban, Azadiya Welat Gazetesi.- 09.09.2016

Togay Okay, Özgür Gelecek Muhabiri- 08.11.2016

Tunca Öğreten, Diken İnternet Sitesi eski editörü- 18.01.2017

Turhan Günay, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki eski Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi- 05.11.2016

Ufuk Şanlı, Vatan Gazetesi Yazarı.- 29.07.2016

Vahit Yazgan, Zaman Gazetesi Ege Temsilcisi.- 26.08.2016

Vedat Beki, Sözcü18 yayın yönetmeni, Çankırı E Tipi Kapalı cezaevi- 02.12.2016

Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı- 03.08.2016



Yalçın Güler, TRT (Erzurum)- 24.07.2016

Yener Dönmez, Habervaktim Sitesi - 30.08.2016



Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi.- 11.12.2015

Zafer Özsoy, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.- 05.08.2016

Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri, Van M Tipi Kapalı Cezaevi.- 11.04.2016