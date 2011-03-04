-YAYINEVİ DAVASINDA MAHKEME HEYETİNE HAKARET MALATYA (A.A) - 04.03.2011 - Malatya'da Zirve Yayınevinde 1'i Alman uyruklu 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada mahkeme heyeti, izinsiz söz aldığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Varol Bülent Aral'ı mahkeme salonundan çıkardı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 32. duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler, Varol Bülent Aral, sanık yakınları, öldürülen Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Susanne Geske, diğer maktullerin yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Eray Gürtekin'in Yargıtay üyeliğine seçilmesi nedeniyle, duruşmaya heyetten Osman Kandemir başkan olarak vekalet etti. Mahkeme heyeti, Mersin Barosunun müdahillik dilekçesini görüşerek, Baro Başkanı Halil Hulki Özel ve avukat Sebahat Gençtarih Cebe'nin müdahil olarak katılabileceğine karar verdi. Mahkeme Başkanı Kandemir, Bülent Varol Aral'a reddi hakim talebinin olup olmadığını sordu. Aral da, ''Benim reddi hakim talebim önceki başkan Eray Gürtekin içindi. Gidişi isabet olmuş'' dedi. Kendisine savunması için söz verilen Aral, mağdur yakınları ve avukatlara yönelik soru sormak isteyince Mahkeme Başkanı Kandemir müdahale ederek, soru soramayacağını belirtti. Aral, buna rağmen, konuşmaya başlayarak, ''Zirve Yayınevi denilen gizli oluşum, yani bu örgüt hangi resmi kurum ve kuruluşlarla bağlı olarak çalışmaktaydı? Susanne'ye sormak istiyorum. Bir Almanın burada ne işi var?'' diye sordu. Bunun üzerine mahkeme başkanı Kandemir, Aral'ı susturarak, ''kendisine söz verilmeden konuşmaması gerektiğini, aksi halde havaya konuşacağını'' söyledi. Aral da, ''Ben havaya konuşmuyorum da, siz havada geziyorsunuz'' ifadesini kullanınca, mahkeme başkanının talimatı ile jandarma tarafından salon dışına çıkarıldı. Duruşmada, tanık olarak dinlenmesi beklenen Ercan Genli'nin adresinde bulunamadığını belirten mahkeme heyeti, bir sonraki celsede hazır edilmesine karar verdi. Gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın ''Bi Ermeni Var'' adlı kitabında adı geçen gizli tanığın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesini talep eden müdahil avukatlar, söz konusu gizli tanığın olayla ilgili doğrudan bilgiler verdiğini kaydetti.