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Yayınevi cinayetinde azmettiriciye tutuklama

Malatya’da Zirve Yayınevi’nde üç kişinin öldürülmesinde azmettirici olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Aral tutuklandı

05 Şubat 2009 02:00

Malatya’da Zirve Yayınevi’nde biri Alman, üç kişinin bıçaklanarak öldürülmesinde azmettirici olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Varol Bülent Aral, tutuklandı. 
 
 
Tutuklu sanıklardan Emre Günaydın, cezaevinde Cumhuriyet Savcısına ifade vererek, kendisini Varol Bülent Aral’ın azmettirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Aral, savcının talimatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Aral, savcılıktaki sorgusunun ardından 3. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, “terör örgütü yöneticisi olmak”, “örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla şahsın öldürülmesi”, “yağmaya teşebbüs suçuna azmettirmek”, “birden fazla kişiyi hürriyetinden engellemek” suçlaması ve delilleri karartma ihtimaline karşı Varol Bülent Aral’ın tutuklanmasına karar verdi.

Cezaevine gönderilen Aral, dava kapsamında duruşmaya getirilerek tanık olarak dinlenmişti.

Aral’ın, tanık olarak dinlendiği duruşmada sanık Emre Günaydın, Aral’a hitaben “hani devlet desteği sağlayacaktın” demiş, daha sonra cezaevinde verdiği ifadede kendisini Aral’ın azmettirdiğini ileri sürmüştü.

Olay nasıl olmuştu?

Malatya’da 18 Nisan 2007’de Zirve Yayınevi’nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüş, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalamıştı.

Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınmış, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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