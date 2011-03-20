-YAYINEVİ CİNAYETİNDE 3 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davasıyla ilgili başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadelerinin alınması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya, Siirt, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde arama başlatılmıştı. Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesi ile bazı illerin jandarma komutanlıklarında yapılan aramaların ardından aralarında 6 muvazzaf askerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.