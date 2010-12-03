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YAYINEVİ CİNAYETİ DURUŞMASINDA GERGİNLİK MALATYA (A.A)

03 Aralık 2010 13:44

-YAYINEVİ CİNAYETİ DURUŞMASINDA GERGİNLİK MALATYA (A.A) - 03.12.2010 - Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında, mahkeme heyeti sanıklardan Abuzer Yıldırım'ın avukatı Mert Eryılmaz'ı salondan çıkardı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklardan Abuzer Yıldırım'ın avukatı Eryılmaz, mağdurların bulunduğu tarafa doğru dönerek hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine salondan çıkarıldı.  Cumhuriyet savcısı ve tarafların taleplerini dinleyen mahkeme, sanıklara söz verdiği sırada, söz almadan savunma yapmak isteyen Mert Eryılmaz'ı Mahkeme Başkanı Eray Gürtekin uyardı.  Eryılmaz, uyarılara rağmen savunma hakkının engellenemeyeceğini iddia ederek, mağdur rolü yapıldığını ve 31 Aralık 2010 tarihinde sanıkların tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürdü.  Olay yerinde öldürülen Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Susanne Geske ve Uğur Yüksel'in annesi Hatice Yüksel'in bulunduğu yöne dönen Avukat Eryılmaz bağırarak, ''Burada masum rolü yapılıyor. Burası Türkiye, burası Malatya, burası laylaylom mahkemesine dönüştürüldü'' dedi. Hakaret içeren sözler kullanan Eryılmaz, Mahkeme Başkanı Gürtekin'in talimatı üzerine salondan çıkarılmak istenirken polise direnerek, ''Burası PKK mahkemesi değil, burası laylaylom mahkemesi değil'' diyerek bağırmaya devam etti.  Avukat Eryılmaz, polisler tarafından salondan çıkarıldı. Adliye girişine gelen avukat basın mensuplarına açıklama yaparak, iddialarını tekrar etti. Avukatın dışarı çıkarılmasının ardından söz alan sanık Abuzer Yıldırım ise avukatın böyle bir davranış göstereceğinden haberi olmadığını ileri sürerek, ''Vekalet verdiğimiz avukatın böyle bir ifade kullanacağını bilmiyordum. Avukatlığını yapmasını istemiyorum'' dedi.

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