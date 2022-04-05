Yayıncı kuruluştan TFF ve kulüplere yeni teklif

Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında yayın toplantısı yaptı. Toplantıda Digiturk'un son önerisi masaya yatırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Haziran ayında Olağanüstü Genel Kurula gidecek. Bu zamana kadar TFF başkanlık görevini vekaleten Servet Yardımcı yürütecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Nihat Özdemir'in ayrığı sonrası TFF yönetimi, Yardımcı başkanlığında naklen yayın ihalesini görüştü.

ÖNERİ: 3 yıllık anlaşma olursa yılda 2.2 milyar TL yayın, 500 milyon TL de isim hakkı. Yani toplam 2.7 milyon TL. Ve her yıl için TEFE- TOFE oranında artış.

Kulüpler Birliği para miktarını yeterli görse de süre konusuna itiraz etti.

ALİ KOÇ: Anlaşma 1 yıl olsun. Gelecek sene bu ülke ekonomisi çok daha iyi olacak. O zaman daha yüksek fiyata pazarlanz.

MURAT SANCAK: 1 yıl diyoruz ama önümüzde seçimler de var.

AHMET AĞAOĞLU: Digitürk 'Ya 3 yıl ya da hiç' diyor. Bana kaç yıllık yetki veriyorsunuz?

Kulüp başkanları daha sonra yaptıkları görüşme sonucu TFF'ye ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 2 yıl için yetki verdi. Önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanırsa maçlar yine beIN Sports'ta olacak.