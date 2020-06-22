Yayıncı kuruluş, Okan Kocuk'un topu elinde tuttuğu süreyi hesapladı

Galatasaray'ın Gaziantepspor FK ile 3-3 kaldığı maçın 105. dakikasında hakem Alper Ulusoy'un çaldığı çift vuruş, Türkiye'de tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluş, kaleci Okan Kocuk'un topu 18.48 saniye elinde tuttuğunu açıkladı.

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 3-3 berabere biten karşılaşmanın son dakikaları inanılmaz pozisyonlara sahne oldu.



Gaziantep FK’nin uzatma dakikalarında bulduğu bir gol, VAR sonrası iptal edilirken, 105. dakikada çalınan 6 saniye kuralı, tartışmalara neden oldu. Galatasaray kalecisi Okan Kocuk’un 6 saniyede topu oyuna sokmaması nedeniyle hakem Alper Ulusoy’un çaldığı çift vuruş sonrası kazanılan penaltı sonrası Gaziantep FK beraberliği yakaladı.

Galatasaray cephesinde Fatih Terim’in “Bu kural en son ne zaman uygulandı?” şeklinde tepki gösterdiği karar sonrası maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports, maç sonrası programında Okan Kocuk’un topu ne kadar elinde tuttuğunu hesapladı. Yapılan hesaba göre Okan Kocuk, oyuna sokmadan önce 18.48 saniye topu elinde tuttu.

"En son 13-14 sene önce çalmıştım"

Pozisyonu beIN Sports’ta yorumlayan eski hakem Deniz Çoban "Ben en son 13-14 sene önce 1. lig maçında çalmıştım. Onun dışında hatırlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

6 SANİYE KURALI NEDİR?

Bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesini amaçlayan bu kural, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmayı ve takımına avantaj sağlamasını engellemeyi hedefliyor.

Kurala göre, kaleci elinde tuttuğu topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde çift vuruş verilir.