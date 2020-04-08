Yayıncı kuruluş BeIN Sports, TFF'ye Mart ayı ödemesini yapmama kararı aldı

Türkiye Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu BeIN Sports, Türkiye Futbol Federasyonu'na mart ayı ödemelerini yapmayacağını açıkladı.

Maçlar başlamadan ödeme yok

Dünya gazetesinden Ceyhun Kuburlunun haberine göre, Digiturk, küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle maçların oynanamadığını bu sebeple de, müsabakalar başlayıncaya dek ödeme yapılmayacağını belirtti.



Sezon sonuna kadar yayıncı kuruluşun toplam 600 milyon liralık bir ödeme yapacağı öğrenildi. Ancak bu rakamın maçlar başladığı tarihten itibaren ödeneceği dile getirildi.

Avrupa'da da ödenmiyor

Yayıncı kuruluşun bu kararı alırken Avrupa’daki örnekleri de dikkate aldığı ve İngiltere, Fransa ile Belçika gibi ülkelerde de ödemelerin yapılmadığı öğrenildi.

Kulüpler de futbolculara ve teknik heyete ödeme yapmayacak

Yayıncı kuruluşun bu kararının ardından kulüpler de futbolculara yapacağı tüm ödemeleri durdurdu. Nisan ayında Süper Lig takımlarının futbolcu teknik heyet giderlerini ödememesi planlanıyor.