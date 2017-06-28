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Yayıncı İhsan Sönmez yaşamını yitirdi

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez hayatını kaybetti

28 Haziran 2017 00:08

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez kanser tedavisi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti.

Sönmez’in hayatını kaybettiği, Timaş’ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Yayınevi “Genel Yayın Yönetmenimiz İhsan Sönmez Bey vefat etmiştir. Dualarınızı bekleriz” ifadelerini kullandı.

Sönmez’in cenazesi, Fatih Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Ayvansaray’daki kabristanda toprağa verilecek. İhsan Sönmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

 

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