Yayın ihalesine yeni model

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, yeni yayın ihalesine mevcut ihale şartları ile çıkmayacaklarını, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.





Özgener, konuk olarak katıldığı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı toplantısında yaptığı konuşmada, Türk futbolunun 10-15 yıllık periyota göre altyapısını tamamlama yolunda önemli aşamalar kaydettiğini, üst yapıda da tarihinin önemli başarılarına ulaştığını ifade etti.



Tüm yaş gruplarında ve klasmanlarda başarılı olacak milli takımlar kurmayı hedeflediklerini kaydeden Özgener, ''Ümit Milli Takımımızın, 2009 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için play-off oynama hakkı kazanması bizim geleceğe umut dolu bakmamızı sağladı. Önceki başarılardan daha da ileriye gidebilmek için, uluslararası arenada her zaman ve her yerde var olacak bir ülke futbolunun yaratılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.



Özgener, kulüplerin en önemli kaynaklarının başında yayın gelirlerinin geldiğini, bu konuda yönetim kurulu olarak yaptıkları çalışmayla son 3 senede 4 kulübün düzenli olarak aldığı garanti payları kaldırdıklarını anlattı.



Mahmut Özgener, ''Garanti payları kaldırarak, maçlık ve sürekli performansa dayalı ödüllendirmeyi 3 puan artırarak yüzde 54'e çıkardık. Bunların gerçekleşmesi için 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig'de mücadele eden kulüplere dağıtılan miktar 223 milyon YTL'ye ulaşacak. Süper Lig'in isim sponsorlarından ve yayın gelirlerinin artışından elde edilen gelirler bize bu imkanı veriyor. En çok gelir elde eden takım ile en az gelir elde eden takım arasındaki fark 5,4 mislinden 3,7 misline gerileyecektir. Bu oranın daha da düşmesi şampiyonluk yaşamamış olan takımların üst sıralarda yer alabilmesi ve son sıralardaki takımların küme düşmeleri kesinleşse bile son haftaya kadar puan peşinde koşmaları ile mümkündür'' şeklinde konuştu.



YAYIN İHALESİ

Mevcut yayıncı kuruluşunun 2010-2011 sezonuna kadar yayın hakkını elinde bulundurduğunu hatırlatan Özgener, ''Bir rekabet ortamı bundan önceki iki ihalede yaratılamadı. Çünkü Digitürk tek alıcı konumumdaydı. Rekabet ortamının yaratılamamasında, ülkenin o günkü koşulları da önemli rol oynadı. Çok açık söyleyebilirim 2010-2011 ihalesine mevcut ihale şartları ile çıkmayacağız. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yurt dışından da destek alıyoruz. Alternatif bir modelle yayın ihalesine çıkacağız ama her şeyi tek paket olarak satmayacağız'' dedi.



TÜRKİYE'DE STATLAR

Avrupa'nın önemli ülkelerinde kulüplerin ve yerel otoritelerin stat gelişimine ciddi yatırımlar yaptığını belirten Özgener, sadece İngiltere'de statlara geçen yıl 450 milyon dolar yatırım yapıldığını ifade etti.



Özgener, ''Biz de dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için işe statlarımızın iyileştirilmesinden başlamalıyız. Bu konuda Başbakanımızın da büyük desteği bulunuyor. İnanıyorum ki, 3 sene içinde 10 mükemmel stat yapılabilir'' dedi.



İzmir'in de yeni bir stada ihtiyaç duyduğunu söyleyen Özgener, Atatürk ve Alsancak statlarının istenen koşullara sahip olmadığını ifade etti.



Özellikle Alsancak Stadı'nı şehrin ortasında kaldığını, burasının farklı değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Özgener, ''Atatürk Stadı da futbol seyri açısından zevk vermiyor. TFF olarak Avrupa Şampiyonası'nı yapmak için aday olacağız. Bu durumda İzmir bu müsabakaların yapılması gereken yerlerden biri. Bu maçlar Haziran'da yapılıyor. Hem konum, hem de iklim olarak İzmir çok uygun bir yer. İzmir'in mevcut statlarıyla böyle bir oluşma girmesi mümkün değil''dedi.



Özgener, UEFA Kupası Finali'nin 20 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını hatırlatarak, ''2005'te İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi finali ülke ekonomisine toplamda 390 milyon Euro katkı sağladı. UEFA finalinden de benzer bir katkı bekliyoruz ''diye konuştu.



FATİH TERİM

Özgener, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin, bu sözleşmenin sözlü olarak yapıldığını ekim ayındaki Dünya Kupası Grup elemeleri karşılaşmalarından sonra da resmiyete döküleceğini ifade etti.



Özgener, ''Fatih hoca ile sözleşmemizi 2012'ye kadar uzatma konusunda sözlü olarak anlaştık. Bunu resmiyete dökmek iki taraf için de formalitedir'' diye konuştu.