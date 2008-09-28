Yayımcının evine bombalı saldırı







"Medine’nin Mücevheri" adlı tartışmalı kitabın İngiltere’de basımını yapan yayıncının evine bombalı saldırı düzenlendi.



Yayıncı Martin Rynja’nın Islington’daki 2,5 milyon sterlinlik (5,6 milyon YTL) evine dün düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.



Polisin saldırının ardından başlattığı operasyonda 22, 30 ve 40 yaşlarında üç kişinin terörle mücadele yasasına muhalefetten gözaltına alındığı, bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.



Amerikalı gazeteci Sherry Jonus tarafından kaleme alınan "Medine’nin Mücevheri" adlı roman, Hazreti Muhammed’in eşi Ayşe ile ilişkisinde ayrıntılara yer verdiği için Müslümanların tepkisine neden olmuştu.



Jones, tartışmalar üzerine, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e saygılı olduğunu, kitabının kültürler arasında bir köprü kurmasını istediğini savunmuştu.



İslam tarihini yanlış yorumladığı yolunda eleştirilere maruz kalan kitap, ABD’deki yayıncı şirket tarafından geri çekilirken, Sırbistan’da da basıldıktan sonra toplatılmıştı.



