Yaygın eğitim kapsamında 2017'de 89 bin kurs düzenlendi

İstanbul,28 Ağustos (DHA) – Türkiye genelinde, 2017 yılında 89 bin 62 kurs düzenlendi ve bu kurslara katılanların sayısı 5 milyon 362 bin 403 kişi, bitiren sayısı ise 5 milyon 236 bin 438 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre;

\"Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2016 yılına göre yüzde 23.4 arttı.

\"Türkiye’de 2017 yılında düzenlenen kursların yüzde 48.1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, yüzde 27.9’u belediyeler, yüzde 17.8’i vakıf ve dernekler, yüzde 6.2’si ise diğer kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

\"Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2016 yılında yüzde 97.6’sı düzenlenen eğitimi tamamlarken, 2017 yılında bu oran yüzde 97.7’ye yükseldi.

\"Açılan kursları bitirenlerin yüzde 41.6’sını bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, yüzde 34.8’ini belediyeler ve yüzde 15.1’ini ise vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar oluşturdu.

\"İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında en fazla kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711 ile Ankara, 5 bin 573 ile İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile Gaziantep’te düzenlendi.

\"En az kurs düzenlenen iller ise; 87 kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt oldu.

\"Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2016 yılında beşeri bilimler ve sanat alanında düzenlenen kursların oranı yüzde 18.2’den, 2017 yılında yüzde 22.8\'e yükseldi.

\"Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında bitiren kursiyer sayısı ve eğitici sayılarında düşüş gözlendi.

\"Eğitici sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.3 düştü.

\"FOET’e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde bitiren kursiyer sayısına bakıldığında; bitiren kursiyerlerin yüzde 31.1’i hizmetler alanında, yüzde 15.3’ü beşeri bilimler ve sanat alanında ve yüzde 14.8’i sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında yaygın eğitim faaliyetini tamamladı.\"