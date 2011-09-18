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Yayayı ıslatana ceza geliyor

Trafiğe AB normları geliyor: Yol kenarlarına dikkati dağıtan reklamlar asılamayacak, yayaların ıslatılmasına da ceza var.

18 Eylül 2011 03:00



T24- Trafiğe AB normları geliyor: Yol kenarlarına dikkati dağıtan reklamlar asılamayacak, trafik güvenliğinde yayalar da en az sürücüler kadar sorumlu olacak.


Hürriyet'in haberine göre, hükümet, “Karayolu Trafiği Konvansiyonu Avrupa Anlaşmasına Katılıma Dair Tasarı”yı TBMM’ye sevk etti. Bir kısmı Türkiye’nin trafik yasalarında var olan ama yaptırım uygulanmayan birçok ihlale AB normlarıyla uluslararası güvence gelecek. Buna göre, yol kenarlarına dikkati dağıtan reklamlar asılamayacak, trafik güvenliğinde yayalar da en az sürücüler kadar sorumlu olacak.


Tasarı, özetle şu düzenlemeleri içeriyor: Karayolları kenarlarına, trafik işaretlerini az görünür veya etkisiz kılacak, yol kullanıcılarını şaşırtacak, trafik güvenliğine zarar verecek pano, ilan, işaret veya cihazı kurmak yasaklanacak.


Egzoslar susacak


Bu hükme göre, yol kenarlarına sürücülerin dikkatini dağıtabilecek, herhangi bir pano veya ilan asılamayacak. Belediyeler de özellikle ışıkların bulunduğu yerlere büyük reklam panoları asamayacak.


Taşıtların egzosuna özel cihazlar taktırarak yüksek ses çıkarmasını sağlamak, korna çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, yağmurlu havalarda su birikintilerin içinden geçip kaldırımdakileri ıslatmak da yasak olacak.


Yayalar rahatsız edilmeyecek


Geri vites lambaları arkadan gelenleri rahatsız edecek, gözleri kamaştıracak şekilde olmayacak. Her motorlu araca, park edildiğinde önemli bileşenlerinden birinin devre dışı kalması veya bloke edilmesi sayesinde hırsızlığı önleyen bir cihaz takılacak.


Yeni haklar ve sorumluluklar getiren tasarıya göre, yayalar karşıdan karşıya geçerken daha uzun güzergâhı tercih etmeyecek, oyalanmayacak. Yaya dümdüz karşıdan karşıya geçecek. Kaldırım işgalleri önlenecek. Kaldırımlara araç park edilmeyecek. Market, kafe, lokantalar başta olmak üzere işyerleri kaldırımlara masa, sandalye, kasalar başta olmak üzere yayaların geçişini zorlaştıracak hiçbir şey koyamayacak.

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