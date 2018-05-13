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Yayaya çarpmamak isterken aracıyla tarlaya uçtu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran Şenol Ceber'in  (29) kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp tarlaya uçtu

13 Mayıs 2018 16:29

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran Şenol Ceber\'in  (29) kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Araçta sıkışıp, ağır yaralanan Ceber, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, İnegöl- Bursa karayolu Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 KC 002 plakalı hafif ticari araçla Bursa’dan İnegöl yönüne giden Şenol Ceber, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için hamle yaptı, ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, mobilya mağazasının önünde park halinde bulunan 16 KJS 10 plakalı kamyonete çarptıktan sonra, mağazanın yanındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Şenol Ceber araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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