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Spor

Yaya Toure ehliyetini kaptırdı!

Manchester City'nin Fildişili Sahilli futbolcusu, alkollü araç kullanmaktan 54 bin sterlin para cezası aldı

13 Aralık 2016 18:28

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten 1.5 yıl men edildi.

Toure, kişisel internet sitesinden, 28 Kasım'da Londra'nın doğusundaki Dagenham semtinde göz altına alındığı alkollü araç kullanma suçlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü'nü 4 kez kazanan Toure, inancı gereği alkol kullanmamasına rağmen suçlamalara itiraz etmeyeceğini belirterek, "Alkollü araç kullanmak ciddi bir suç. Alkol, istem dışı olarak vücuduma girmiş olsa da men ve para cezasını kabul ediyorum. Düştüğüm bu durumdan dolayı özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İngiliz basını ise 33 yaşındaki futbolcuya, dün Barkingside mahkemesinde gerçekleşen duruşmada 1,5 yıl trafikten men ve 54 bin sterlin para cezası verildiğini paylaştı.

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