-Yaya Toure, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi JOHANNESBURG (A.A) - 23.12.2011 - Manchester City ve Fildişi Sahili Milli Takımının oyuncularından Yaya Toure, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Afrika Konfederasyonunun Akkra'da düzenlediği törende, yılın futbolcusu unvanına layık görülen Toure'nin ardından en çok oyu olan 2. futbolcu Marsilya'nın Ganalı forveti Andre Ayew oldu. Manchester City'ye geçen sezon Barcelona'dan transfer olan Toure, takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Toure, İngiltere Kupası finalinde Manchester City'nin Stoke City'yi 1-0 yendiği maçta takımının golünü atmıştı.