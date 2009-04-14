Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmekten yargılanan 14 sanıktan üçüne ceza verilirken Yavuz ve Kemal Uzan’ın dosyası ayrıldı.



"Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan yargılanan 14 sanıktan 3'ü 4 yıl 4.5'ar ay hapis cezasına çarptırılırken, Yavuz ve Kemal Uzan hakkındaki dava dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Nuray Özel, Gürol Demirkol, Birol Çilingir, Yaşar Avni Güral, Ethem Alev, Nurettin Sivlim ve Hilmi Başaran ile avukatları katıldı.



Duruşmada, Hazine avukatı Nurşen Kılıçalp, müşteki TMSF avukatları Abdulkadir Koçak ile Ahmet Barut ve diğer müşteki müflis İmar Bankası İflas İdaresi avukatı Sema Akçadal Kaya ve Faruk Aytekin de hazır bulundu.



Cumhuriyet Savcısı Orhan Erbay, sanıklardan Ethem Alev'in beraatine karar verilmesini talep ederken, söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.



Yakalama kararı var



Sanıklardan Kemal Uzan'ın avukatı Hasan Hüseyin Altaş ise müvekkili hakkında yakalama kararı bulunduğunu hatırlatarak, bu durumda savunma yapmasının mümkün olmadığını kaydetti.



Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kemal ve Yavuz Uzan hakkındaki yakalama kararının devamını ve haklarındaki dava dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.



Sanıklardan Ethem Alev, Erol Hürbaş, Nurettin Sivlim, Nuray Özel, Gürol Demirkol, Birol Çilingir, Yaşar Avni Güral ve Fikri Akyüz'ün beraatine, 2005'te vefat eden Sadık Karagöz hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, Hilmi Başaran, Yeşim Öztürk ve Mustafa Akar'ı ise 2000 ile 2003 yılları arasında "sahte belge düzenleyerek vergi kaybına sebebiyet vermek" suçundan 4 yıl 4.5'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

