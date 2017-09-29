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Yavuz Sultan Selim, Tekirdağ'da anıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- OSMANLI Padişahı Yavuz Sultan Selim, 497'nci ölüm yıldönümünde iç organlarının gömülü bulunduğu Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde adının verildiği hatıra ormanında anıldı

29 Eylül 2017 21:05

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- OSMANLI Padişahı Yavuz Sultan Selim, 497\'nci ölüm yıldönümünde iç organlarının gömülü bulunduğu Tekirdağ\'ın Muratlı İlçesi\'nde adının verildiği hatıra ormanında anıldı.
Muratlı İlçesi Yukarısırt Mahallesi\'nde, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Valilik ve Muratlı Belediyesi\'nin organize ettiği törene  Tekirdağ Vali Yardımcısı Bekir Sıktı Hanlıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, akademisyenler, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol\'un yaptığı açılış konuşması ile başlayan törende, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim hakkında tarihsel bilgi verdi. Mevlidi erif okunmasının ardından Müftü İsmail İpek, dualar okudu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının sunduğu gösterinin ardından halka verilen ikramlarla tören son buldu.

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