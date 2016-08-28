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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ‘intihar’ önlemi

İstanbul boğazında bulunan diğer iki köprüde bu konuda alınmış herhangi bir önlem bulunmuyor

28 Ağustos 2016 19:59

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde olası intihar olaylarına karşı 2 taraflı yaklaşık 5 metre yüksekliğinde set çekildi.

Milliyet’in haberine göre, İstanbul Boğazı'nı 3. kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde korkulukların olduğu bölüme güvenlik için set çekildiği görüldü.  

Köprüde korkulukların olduğu kısma, yol boyunca 2 taraflı olarak yaklaşık 5 metre yüksekliğinde set döşendi. Setin olası intihar olaylarına karşı çekildiği öğrenilirken, setin uzunluğu ve yüksekliği dikkat çekti. Setle, köprüde yaşanabilecek intihar olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

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