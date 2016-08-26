"Yavuz Sultan Selim Köprüsü kazanç vaat ediyor mu?"

İstanbul'un üçüncü boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün açılıyor. Bu yılın ilk 6 ayında İstanbul’da mevcut iki köprüden günde ortalama tek yönde geçiş sayısının 190.000 araç olduğu belirtilirken yeni yapılan köprüden bir günde para ödenmesi garanti edilen tek yöndeki araç sayısının ise 135.000 olduğu aktarıldı. Milliyet yazarı Melih Aşık, "Mevcut iki köprüdeki 190 bin geçişten üçüncü köprü ve tünele 170 bin araç aktarmak mümkün mü? Üstelik mevcut köprülerden 4,75 TL’ye geçilirken 3. köprüden bunun iki katı, Avrasya Tüneli’nden ise 4 katı ücretle geçilecek..." diye yazdı.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (26 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Köprü kılçığı!' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Üçüncü Boğaz Köprüsü bugün törenle açılıyor... Vatana millete hayırlı olsun.

İzmit’teki Osmangazi Köprüsü’nün zarar edeceği, halka yük olacağı yolunda hayli yayın yapıldı. Peki bu köprü kazanç ve bereket vaat ediyor mu? Beklenti nedir?

Deneyimli İşletme Mühendisi Şevket Atalay bu köprüyle ilgili hesapları çıkarmış. Okuyalım bakalım:

“Bu yılın ilk 6 ayında İstanbul’da mevcut iki köprüden günde ortalama 380.000 araç geçmiş.

Tek yönde geçiş sayısı 190.000 araç.

Yeni yapılan köprüden bir günde para ödenmesi garanti edilen tek yöndeki araç sayısı ise 135.000.

Bunun yanında Kazlıçeşme - Göztepe arasına yapılan Avrasya Tüneli de yıl sonunda hizmete girecek hayırlısıyla. Orada da verilen garanti günlük 68.500 civarında. Günlük tek yönde 34.000 araç eder.

Devletin verdiği iki garanti geçiş rakamını toplarsak tek yönde ortalama 170.000 civarında araç ediyor. Mevcut iki köprüdeki 190 bin geçişten üçüncü köprü ve tünele 170 bin araç aktarmak mümkün mü? Üstelik mevcut köprülerden 4,75 TL’ye geçilirken 3. köprüden bunun iki katı, Avrasya Tüneli’nden ise 4 katı ücretle geçilecek...”

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Her iki köprünün trafiğinden kaçmak isteyenler yeni köprü ve Avrasya Tüneline yönelse de verilen garanti ölçeğinde bir yoğunluk sağlanması çok zor. Garanti edilenle gerçekleşen geçiş arasında belli ki hatırı sayılı bir fark olacak ve bu fark için yine halkın cebine başvurulacak.