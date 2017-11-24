Yavuz Sultan Selim Köprüsü kadına şiddete karşı turuncu ışık yakacak

İSTANBUL, (DHA)-BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne desteğini bu sene de sürdüren ICA bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, kampanyanın simgesi olan turuncu ışıklarla aydınlatacak.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılmasının ve farkındalık yaratılmasının önemine inanan ICA, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, 24-26 Kasım tarihleri arasında turuncu ışıklarla aydınlatarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek.

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

DÜNYANIN SAYILI İNŞAAT ŞİRKETLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Ülkemizde ve uluslararası arenada dev projeleri başarıyla yürüten IC İçtaş İnşaat ile dünyanın sayılı inşaat şirketleri arasında yer alan Astaldi’nin güçlerini birleştirerek kurdukları ICA, imkansız görülen projeleri, çağdaş mühendislik tekniklerinin sınırlarını zorlayarak, sahip olduğu uluslararası tecrübe ile hayata geçirmektedir. Gerek mimarlık gerek mühendislikte dünya standartlarını aşan işlere imza atan ICA, dinamik organizasyon yapısı, sahip olduğu sinerji ve her biri konusunda profesyonel çalışanları ile birlikte başarılarını gelecekte de sürdürmek için çalışmakta.

DEV PROJELERE İMZA ATTI

ICA’nın imza attığı projeler arasında 2015 yılında tamamlanan St. Petersburg Pulkovo Havaalimanı\'nın Genişletilmesi Projesi, 2016 yılı Ağustos ayında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi ve Aralık 2016’da hizmete giren St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu (WHSD) Projesi bulunmaktadır.

ICA, bugün ise 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki en önemli ulaştırma yatırımlarından birisi olan ve Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova ile en önemli şehirlerinden St. Petersburg’u birbirine bağlayacak M11 Otoyolu Projesi için çalışmalarını hızla sürdürmekte.

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