Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş ne kadar sürüyor?

Cuma günü hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1. ve 2. Köprü ile karşılaştırıldı. Buna göre, 3. Köprü'den Anadolu yakasında Maltepe’den yola çıkıp Bağcılar’a gelmek için 109.5 kilometre yol kat etmek gerekiyor. Aynı yolculuk TEM otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanılarak yapıldığında 50, D-100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kullanılarak yapıldığında 35 kilometre mesafe kat ediliyor.

Hürriyet'te Burak Çoşan imzasıyla yayımlanan izlenim haberi şöyle:

Anadolu yakasında Maltepe’den yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek, Bağcılar’a gelmek için 109.5 kilometre yol kat ettik. Aynı yolculuğu TEM otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanarak yapsaydık 50, D-100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanarak yapsaydık 35 kilometre mesafe kat etmiş olacaktık.

Önceki gün açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü biz de deneyimleme fırsatı bulduk. Dünsabah Maltepe’den gazetenin bulunduğu Bağcılar’a gitmek üzere yola çıktık. Önce D-100 karayolundan Kozyatağı’ndan TEM otoyoluna bağlandık. Ardından Kuzey Marmara otoyoluna Çekmeköy’den geçiş yaptık. Cumartesi sabahı erken saatler olduğu için Kuzey Marmara Otoyolu’na geçiş yapana kadar trafik yoğunluğu ile karşılaşmadık. Hafta içi aynı saatlerde yola çıkmış olsaydık söz konusu bağlantı noktasına gitmek bu kadar kolay olamayabilirdi.

2 gişeden geçtik

Kuzey Otoyolu’ndayız. İlk dikkat çeken tabi ki yolun genişliği. 4 şeritli yol sanki hiç trafik tıkanmazmış gibi bir his yaratıyor. Bu yolda biraz ilerledikten sonra ilk gişe ile karşılaşıyoruz. Bu gişeler en son Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan otomatik olarak geçiş yapmayı sağlayan teknoloji ile aynı. Yani araçlar yolda durmaksızın ilerleyebiliyor.

Sabah saatleri olduğu için yol çok kalabalık değil. Ancak artık sadece bu köprüyü kullanabilecek olan kamyon ve TIR’ların geçişleri başlamış bile. YSS Köprüsü’ne gelene kadar 2 tünelden geçiş yapıyoruz. Tünellerde hız sınırı 90 kilometre olarak belirlenmiş. Köprüye kısa bir mesafe kala son gişeye giriyoruz. Buradaki gişelere giriş yaparken 4 şeritli yol bir anda genişliyor. 11 tane gişe noktası var. Gişelerde nakit ödeme noktaları da unutulmamış. 31 Ağustos’a kadar ücretsiz olduğu için ücret ödemeden devam ediyoruz.

Sonunda köprüye ulaşıyoruz. Köprünün ayağına ulaştığımızda aracımızın kat ettiği mesafe tam olarak 59.5 kilometreyi gösteriyordu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de Osmangazi Köprüsü’nde olduğu gibi, yeni köprüyü görmek isteyen vatandaşlar yoğunluktaydı. Köprünün sağ şeridi park noktası gibiydi. Art arda fotoğraflar ve selfie’ler çekiliyordu. Biz de aracımızı sağ şeride park edip fotoğraf çekmeyi ihmal etmedik. Ancak burada ilk aklımıza gelen güvenlik sayısının az olmasıydı.

Bağlantılar tamam değil

Köprüye gelmeden önce ve sonrasında bir çok yol ayrımı geçiş yaptığımız sırada kapalıydı. Bağlantı yolları tamamlanmadığı için geçiş yapılamıyordu. Köprüyü geçtikten sonra 20 dakikalık bir yolculuğun ardındanAtatürk Havalimanı ayrımından Kuzey Otoyolu’ndan çıktık. Tekstilkent’e ulaştık. İSTOÇ’un yanında yapılan yol üzerinden gazeteye geldik. 109.5 kilometrelik yol kat etmiştik. Bu mesafeyi yaklaşık 60-65 dakikada tamamladık. Maltepe’den gazeteye gelmek için TEM otoyolunu kullansaydık 50 kilometrede, D-100 karayolunu kullanmış olsaydık 35 kilometrede gazeteye ulaşmış olacaktık.

Edirne'den gelenler için bağlantı yolu

Edirne’den İstanbul’a doğru gelen araçlar da Mahmutbey gişelerini geçtikten sonra Atatürk Olimpiyat Parkı, İkitelli OSB, Başakşehir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü tabelalarını takip ederek Kuzey otoyoluna ulaşabiliyor. Ancak burada sürücülerin dikkatli olmasında fayda var. Yeni yapılan yolları sürücüler çok fazla bilmediği ve bazı tabelalar eksik olduğu için karmaşa oluşabiliyor. Ancak yola bağlandıktan sonra geniş yollar yine trafiğin rahat akmasını sağlıyor. Bağcılar’dan Edirne yönüne giderken İSTOÇ alışveriş merkezinin yanından Kuzey otoyoluna giden bağlantı yolunda ise biz oraya gittiğimiz saatlerde yoğun çalışma devam ediyordu. Dubalarla girişi kapatılan yolun hemen başında iş makineleri son çalışmalarını yapıyordu. Bu yüzden geçişe izin verilmiyordu.

Kamyona birkaç, TIR'a birkaç gün tolerans

Önceki gün hizmete açılan 3. köprünün ardından, otobüs, kamyon ve TIR’lar artık İstanbul’un içine giremeyeceği açıklanmıştı. 3. köprünün açılışının ardından dün şehir içinde kamyonların olduğu görülürken, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, birkaç günlük bir geçiş süreci olacağını belirttiler. Yetkililer, “Şu anda kamyonların kullanması gereken Mahmutbey güzergahı da dahil olmak üzere tüm yollar açık. 3. köprüye geçiş yollarında bir sıkıntı yok. Ancak bilindiği üzere köprü yeni açıldı ve geçişler şu anda ücretsiz. Bu nedenle farklı bir yoğunluk var. Karayolları, bu yoğunluğu da dikkate alarak birkaç günü bir geçiş süreci olarak görecek. Vatandaşların uygulamaya alışması için daha toleranslı davranacak. Birkaç günün sonunda uygulamaların tamamen oturmasını bekliyoruz ve bu süreçten sonra tolerans gösterilmeyecek” bilgisini verdiler.