Yavuz Sultan Selim Köprüsü böreği

Bursalı Hasan ve Yavuz Acar kardeşler, vatandaşlara dağıtmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün börekten maketini yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son tabliye yerleştirme törenine de börek hazırlayan Hasan Acar "Bizim için de güzel bir gün. Bursa'da ekip arkadaşlarımla beraber böreği tazeledik. Bunun dışında halkımıza 2 bin dilim börek dağıtacağız. Bu sevince ortak olmak istedik. Bizler de küçük esnaf olarak, devletimizin vatandaşlara yaptığı bu hizmetlere kendi çapımızda destek veriyoruz" diye konuştu.

Bir haftadır hazırlık yaptıklarını dile getiren Acar, şunları söyledi:

"Bunun kalıbını demirden yaptık. Köprünün ayak kısımlarını fırına sokmak için zorluk çektik. Bayağı uğraştık. Ayak bölümünü paslanmaz metalden yaptık. Daha sonra hamurunu açarak sardık. Pişirmesi biraz zor oldu. Ayakları birleştirdikten sonra halatları da çelik telden yaptık. Tabliye bölümü de paslanmaz metalden hazırlattık. Yiyebilinir peynirli, kıymalı ve patatesli taban kısmını pişirdik. Mega projeler bitmiyor. Bu da bizim sevincimizin şekli. Belki Avrasya Tüneli'ni de yaparız."