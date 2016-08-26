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Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bir çok ülkeden temsilciler katılıyor

26 Ağustos 2016 05:00

Yapılması doğaya vereceği zararlar nedeniyle tartışmalara neden olan 3. Köprü, bugün açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü adı verilen 3. Köprü’nün ismi de, Alevilerin hassasiyeti nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bir çok ülkeden temsilciler katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, açılış töreninde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları da hazır bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene iştirak edecek Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İzetbegoviç ile ayrıca ikili görüşmeler yapacağı belirtildi.

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