Yavuz Semerci HaberTürk'ten istifa etti: İktidarın düşman gördüğü sınıfa çoktan girmişim

Yavuz Semerci, Habertürk Gazetesi'ne veda etti. Bugünkü "Hadi bana eyvallah!" başlıklı yazısında Semerci “12 yıllık yazarlık hayatımın, son 5 yılı bu gazetede geçti. Lafa böyle başlayınca anlamışsınızdır... Köşeyi bırakıyorum. Yazarlık hayatımı askıya alıyorum” dedi.

Yavuz Semerci, 5 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Habertürk’e bugünkü köşe yazısı ile veda etti.

"Lafı hükümete, sansüre, baskıya bağlamayacağım" diyen Semerci, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yazarın görüşü (elbette eleştirisi) yazarı bağlamaktan çok, gazete sahipliğinin iradesi olarak yansıyor ve yansıtılıyor. Bu kendi adıma taşımak zorunda kaldığım gereksiz ve beni otokontrole zorlayan bir yük" ifadelerini kullandı.

Özellikle Gezi olaylarından sonra sert yazılar yazdığını belirten Semerci, "Gezi olaylarının toplumsal dinamiklerinin hükümetin algıladığı ve algılatmaya çalıştığından farklı olduğunu işlemeye başladım. Sanırım ilk kopma böyle başladı" dedi.

Daha önce birkaç defa Habertürk'ten ayrılma girişiminde bulunduğunu belirten Semerci şu şekilde devam etti:

"Yolsuzluk soruşturmalarında ortaya dökülen yasal dinlemelerden anladım ki (bizzat dönemin Başbakan'ının ağzından çıkan laflar bile yeter) iktidarın düşman gördüğü sınıfa çoktan girmişim. O günlerde bu gazetenin sahibi Turgay Bey'e ‘ayrılmak istediğimi’ söyledim. Kabul etmedi. Yakın zamanda bir kez daha istifa yazısı yolladım. Sayfaya konulmadı ve ‘İşine bak’ denildi. Sonunda şartlı kabul ettiler.”

Semerci, yazısını "Verdiğim rahatsızlık için özür dilemeyeceğim. Bir gazeteci kadar rahatsızlık vermeye özen gösterdim. Taşan kısımları için de hoşgörünüze sığındım..." şeklinde bitirdi.