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Yavuz Çetin’in anısına: ‘Yavuzfest’ 13 Ağustos’ta İstanbul’da

Çetin, 15 Ağustos 2001’de intihar etmişti

15 Temmuz 2017 13:47

Türk rock müziğinin iz bırakan müzisyenlerinden Yavuz Çetin’in anısına düzenlenen festivalin 4’üncüsü İstanbul’da UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde  gerçekleştirilecek.

Festivalde Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzkuk Özlemi, Kurtalan Ekpres, Murat İlkan & Metin Türkcan, Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak.

‘İlk’ ve ‘Satılık’ isimli iki albümü bulunan Çetin, 15 Ağustos 2001’de intihar etmişti. ‘Cherokee’ şarkısının da yer aldığı Çetin’in ikinci albümü, ölümünün ardından yayınlanmıştı.

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