Yavuz Bingöl ve Mithat Körler Es Es'in yönetiminde

T24 - Eskişehirspor'un 48. Olağan Genel Kurulu'nda 330 üyenin tamamının oyunu alan Halil Ünal, başkanlığa yeniden seçildi.





Türk Pop Sanatçısı Mithat Körler ile Türk Halk Müziği Sanatçısı, Oyuncu Yavuz Bingöl de yönetimde yer aldı.





Özgüven Tesisleri'nde düzenlenen Genel Kurul'da konuşan Ünal, Eskişehirspor'un başarısı için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini söyledi.





Eskişehirspor'a maddi anlamda son iki yıldır hiçbir destek görmediklerini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:





''Eskişehirspor'un başarılı olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Ancak zaman zaman maddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılı dönemimizde kimse bize yardım etmedi. Sadece reklam ve diğer gelirlerle ayakta durduk. Eskişehirspor'un başarısı için dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılık ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 1965 yılında hazırlanan tüzükte değişikliğe giderek, mali kongre şartı getiriyoruz. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza, Eskişehirspor sevdalılarına borçlu bir Eskişehirspor bırakmamak adına bu uygulamayı hayata geçiyoruz.''





Eskişehirspor'un dünyada 2 milyondan fazla taraftarının bulunduğuna da değinen Ünal, şunları söyledi:





''Eskişehirspor'un dünyada bir marka haline gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda ABD'de Eskişehirspor USA kuruldu. Yakında çalışmalarına başlayacak. Milan'la bir anlaşma yaptık, önümüzdeki günlerde futbolcu alışverişinin yanı sıra Milan'ın efsaneleri ile Eskişehirspor'un efsaneleri özel maç yapacak. Birçok yenilikleri yeni dönemde tüm Türkiye görecek.

Eskişehirspor'un en büyük ihtiyacı olan Eskişehirspor Arena Stadı'nın inşaatına bu yıl başlamayı hedefliyoruz.''





Seçimlerde 330 üyenin tamamının oyunu alan Halil Ünal aynı göreve yeniden seçildi.





Yeni yönetim kurulu üyeleri su isimlerden oluştu:





''Halil Ünal, Mesut Hoşcan, Gültekin Güvensoy, Murat Çetintaş, Mulla Şahbaz, Ahmet Yalçın, İsmail Hakkı Sağır, Harun Adıgüzel, Fethi Heper, Ekrem Birsen, Erdal Şahbaz, Dündar Ünlü, Firuz Karık, Aytekin Aykın, Mustafa Şeker, Abdullah Baykul, Mithat Körler, Ahmet Sivri, İbrahim Ceylan, Mustafa Kozanlıoğlu, Mustafa Akgören, Serkan Kaya, Nihat Çuhadar, İlhan Arslan, Yavuz

Bingöl, Salim Kartal ve Cem Güven.''

