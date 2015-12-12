Yavuz Bingöl önerdi, Cumhurbaşkanı Kültür Bakanlığı'nın harekete geçmesini istedi

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Beştepe’deki ödül töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a projesini anlatıp kabul ettiren Yavuz Bingöl’ü yazdı. Aytuğ, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bingöl'ün önerisine hemen onay vermiş ve Kültür Bakanlığı üzerinden projenin hayata geçirilmesi için girişimde bulunulmasını istemiş” dedi.

Yüksel Aytuğ’un dün (11 Aralık 2015) tarihinde Sabah’ta “Ahmet Yesevi sahneye taşınacak” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hararetli hararetli bir şeyler anlatanlardan biri de Yavuz Bingöl'dü. Öylesine heyecanlıydı ki, Erdoğan'ı bile şaşırttı. Belli ki önemli bir mevzuydu. Sohbetin ardından konuşulanları merak edip Yavuz'a sordum. "Büyük bir projemiz var" dedi. Meğer Ahmet Yesevi'nin hayatını konu edinecek son derece görkemli bir sahne gösterisi planlıyormuş. Bunun için dünyadaki en etkileyici olimpiyat seremonilerini hazırlayan şirketle birlikte çalışacakmış. Yunus'un, Mevlana'nın felsefelerine ilham oluşturan, 'kaynağın başındaki serçeşme' diye anılan Ahmet Yesevi'yi yeni kuşaklara anlatmak için Broadway gösterilerini aratmayacak, yüksek prodüksiyonlu muhteşem bir sahne gösterisi düşlüyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bingöl'ün önerisine hemen onay vermiş ve Kültür Bakanlığı üzerinden projenin hayata geçirilmesi için girişimde bulunulmasını istemiş.

Yavuz'a "Böylesine büyük bir gösteri için gerekli donanıma sahip sahneyi nereden bulacaksın?" diye sordum. "Bunun için 3 bin kişiyi içine alacak özel bir çadır sahnesi kuracağız ve önce Türkiye'yi, sonra dünyayı dolaşacağız" dedi. Haydi inşallah!