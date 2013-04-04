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Yavuz Baydar: Gazeteciler Akil İnsanlar listesinden çekilmeli

Baydar: Gazeteci aktivist olmaz, gazeteci aktivist olmaya başladığı andan itibaren gazeteciliği bırakmalı. Aynı anda aktivizm ile gazetecilik yürümez

04 Nisan 2013 20:50

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, A Haber’de yayınlanan Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programında, Akil İnsanlar komisyonundaki isimlere ilişkin, "Akademisyen unvanlılar hariç gazeteciler komisyondan çekilmeli" dedi.

Baydar, "Biz kamusal bir görev yapıyoruz, kişileri kurumları gözlüyor, haber yapıyoruz, bağımsız konuma sahibiz, bu yüzden bize 4. Kuvvet deniyor. İzlediğimiz çözüm sürecinde aktif bir biçimde yer almak gazetecilik tanımı içinde yer almıyor. Gazeteci aktivist olmaz, gazeteci aktivist olmaya başladığı andan itibaren gazeteciliği bırakmalı. Aynı anda aktivizm ile gazetecilik yürümez" dedi.

"Gazeteci izlemekte olduğu bir sürecin öznesi haline gelmektedir. O da haberin bir parçası haline geliyor, o zaman onu kim izleyecek?" sorusuna karşılık olarak Yavuz Baydar:

"63 kişilik listede sağdan soldan say 5 kişiden bahsediyoruz. Benim sözümü ettiğim bu gazeteci kişiler akademisyen unvanlı köşe yazarlığı yapan kişiler var, onları kastetmiyorum, onların akademisyen ve uzmanlık tecrübesi bu süreçte ağır basıyor, o kimlikle bu süreçte yer alıyor. Çekirdekten yetişme gazeteci olan, süreçleri tarafsız gözle izlemek olan bu beş kişinin bu süreçte yer almaması, dışarıda durup inandırıcı olmak adına sosyal ve siyasi aktörlere eşit olmak adına dışarıda durmaları gerekir. Onlar zaten akil kadın akil adam pozisyonundalar, bu komisyonda yer almalarına gerek yok. Oral Çalışlar yirmi yıldır zaten köşesinde bu akil insanlık görevini yapıyor. Özellikle genel yayın yönetmeni konumunda, Taraf gazetesine ciddi mesai harcayan bir kimsenin o listede olmaması gerekiyor. Bana böyle bir teklif gelse reddederdim. Mesainizi nereye harcayacaksınız? Toplantılar yapılacak, raporlar hazırlanacak, bir telefon trafiği olacak, bu tam gün işe tekabül eden bir şey. O zaman hangi iş esas olacak? Sap saman karışmaya başladıktan sonra kim gazeteci hangi rolle nerede yer alıyor? Ben gazeteciyim, akil adam olarak zaten köşe yazıyorum istifade eden zaten istifade ediyor demesi lazım" dedi.

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