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Okurlar 'Almanlar'dan Kürtçe Yasağı' haberini eleştirmekte haklı

Almanlar'dan Kürtçe Yasağı manşetiyle ilgili okurlardan çok sayıda eleştiri ve şikâyet aldığını belirten Yavuz Baydar, okurların haklı olduğunu yazdı

22 Ekim 2012 18:53

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, 14 Ekim Pazar günü "Almanlar'dan Kürtçe Yasağı" başlığıyla gazetesinde yayımlanan habere ilişkin olarak "Manşet, başlık ve spotlar yanlış ve yanıltıcı" dedi ve okurların eleştirilerinde haklı olduğunu söyledi.

Baydar "Haber ne kadar önemliyse manşet ve spotlar da o kadar önemli. Haberin özüne uymayan başlıklar, onunla çelişen spotlar okuru yanıltır, güvensizliği besler" dedi..

Sabah'ın 'ın 14 Ekim Pazar günkü Almanlar'dan Kürtçe Yasağı manşetiyle ilgili çok sayıda eleştiri ve şikâyet aldığını belirten Baydar, "Haber bu yazılı başvuruya gelen cevaplarla ve beklenen gelişmelerle ilgili olarak kurgulanmıştı. Haberin altında, "Ne talep ediyorlar" başlığı altındaki kutuda gayet açıklayıcı bir şekilde, madde madde talepler de sıralanmıştı. Baş sayfadaki spotta Almanya'daki Kürtlerin anadilde eğitim taleplerini "Almanya'nın 16 eyaletinden 16'sının da kabul etmediği" yazılmıştı. Ancak, okurların da işaret ettiği gibi, haber başka bir şey anlatıyordu(...)"

Baydar yazısını şöyle sürüdürdü: Manşet, başlık ve spotlar yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirten Baydar, "Okurlar eleştirilerinde haklı. Başvuru süreci henüz sonuçlanmamış; ret de gelebilir, onay da. Veya sürünceme de yaşanabilir. Ama haberin anlattığı gibi kesinleşmiş bir durum henüz ortada yok (...)
 

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