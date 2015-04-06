Yavruyken girdiği delikte 5 yıl yaşadı

Mısır'ın başkenti Kahire'de yavruyken girdiği delikte büyüyerek sıkışan kedi 5 yıl sonra kurtarıldı. Cairo Post'un haberine göre, beş yıl önce Kahire'deki Muhammed Necip Metro İstasyonunda doğduktan sonra bir deliğe sığınan ve oradaki bir büfe sahibi tarafından beslenen 'Biso' adlı yavru kedi, bir süre sonra biraz büyüyünce delikten çıkamadı. Durumu fark eden metro istasyonundaki 'Abdo Amca' isimli büfe sahibi, kediyi tam beş yıl boyunca küçük delikten besleyip su verdi.

DHA’da yer alan haberine göre, büfe sahibi, yavru kedinin sıkışmasından kısa bir süre sonra istasyon yetkililerini durumu bildirerek kediyi birkaç kez kurtarmaya çalıştıklarını ancak kedinin korkuyla derinliklere kaçması nedeniyle başarılı olamadıklarını söyledi. 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesi sırasında büfenin geçici bir süre kapandığı sırada da istasyona gelerek kediyi beslemeye devam eden Abdo Amca nihayet beş yıl sonra sesini duyurmayı başardı.

Yedi saat sürdü

Mısırlı hayvan hakları savunucularının düzenlediği sosyal medya kampanyasının sonuç vermesi üzerine, metro idaresi kedinin bulunduğu yeri tam yedi saat süren bir çalışmayla açarak hayvanı kurtardı.

'Biso' böylece küçük bir yavru olarak girdiği karanlık delikten 5 yaşında yetişkin bir kedi olarak özgürlüğüne kavuştu.