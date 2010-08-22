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Dünya

Yavrusu için herşeyi yaptı

Hindistan’da, bir maymun caddeye çıkan yavrusunu önce bir motosikletin çarpmasından, sonra da bir köpeğin saldırısından kurtardı.

22 Ağustos 2010 03:00

T24- Hindistan’da, bir anne maymun caddeye çıkan yavrusunu önce bir motosikletin çarpmasından, sonra da bir köpeğin saldırısından kurtardı.
 





Anne maymun, yavrusuna doğru hızla gelen motosikleti görünce sürücüye saldırdı. Şaşıran adam hemen durup motorundan uzaklaştı. Tam tehlike geçti derken yavru maymun bu kez de bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Anne, köpeği önce itti, sonra da ısırdı. Mücadeleyi kaybeden siyah köpek, kuyruğunu bacaklarının arasına alarak kaçtı. Yeni Delhi’de gerçekleşen olay, yoldan geçen bir fotoğrafçı tarafından dakika dakika karelendi. Yaralı yavrusunu sessizce kucağına alan anne maymun etraftaki şaşkın bakışlar arasında caddeyi hızla terk etti.






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