Yavrusu için herşeyi yaptı

T24









Anne maymun, yavrusuna doğru hızla gelen motosikleti görünce sürücüye saldırdı. Şaşıran adam hemen durup motorundan uzaklaştı. Tam tehlike geçti derken yavru maymun bu kez de bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Anne, köpeği önce itti, sonra da ısırdı. Mücadeleyi kaybeden siyah köpek, kuyruğunu bacaklarının arasına alarak kaçtı. Yeni Delhi’de gerçekleşen olay, yoldan geçen bir fotoğrafçı tarafından dakika dakika karelendi. Yaralı yavrusunu sessizce kucağına alan anne maymun etraftaki şaşkın bakışlar arasında caddeyi hızla terk etti.













