'Yavru Vatan' da grev var



T24 - KKTC'de bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu "Sendikal Platform", emeklilik yaşının 60'a yükseltilmesini ve prim yatırımlarında değişiklik yapılmasını öngören Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı yasa tasarılarına karşı çıkarak genel grev ve miting yaptı.



Grev nedeniyle, devlete bağlı ilk ve ortadereceli okullarde ders yapılmadı. Meclis'teki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin de (TDP) desteklediği miting, Lefkoşa'da Şehitler Abidesi ile Meclis civarında yapıldı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, miting dolayısıyla polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve Cumhuriyet Meclis ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden geçen yolu trafiğe kapattı.

Eylemciler, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalarla ilgili yasa değişikliklerine, özelleştirmelere ve hükümetin icraatlarına tepki gösterdi.

Sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu üyesi Selma Eylem, "bu topraklarda, çocuklarının geleceği için, varoluş kavgası verdiklerini" kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de polisin meclis önündeki yolu demir bariyerlerle kapatmasını eleştirerek, bir sonraki gelişlerinde "bu engeli" yıkacaklarını; "kavgalarının büyük olduğunu, bir günde sonuç alamayacaklarını, sonuç alıncaya kadar güçlerini korumaları gerektiğini" ifade etti.

Meclisin halkı temsil etmediğini savunarak, eylemcilere grev yerlerine dönmelerini söyleyen Gökçebel, meclisin öğleden sonra toplanarak ilgili yasaları görüşeceğine işaret etti ve sendika ile örgüt başkanlarının mecliste kalacağını ve gelişmeleri takip edeceğini kaydetti.

Gökçebel konuşurken, konuşmasını yaptığı kamyonet kasasına, bir maytap (çata-pat) atıldı. Çıkan sesden irkilen Gökçebel, mücadele kararlılığını dile getirdi.

Meclis toplanamadı

Bu arada, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun, Meclis'te örgütlü sendika Mec-Sen'in de katıldığı genel grev nedeniyle, saat 10.00'da başlaması gereken toplantısı, grev sürecince yapılamadı.

Meclisin, öğleden sonra toplanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü gündeminde, sendikaların tepkisine neden olan, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı; İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Turizm Gelişim Yasa Tasarısı yer alıyor.







