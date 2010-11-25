Yavru timsahın tehlikeli yolculuğu

<p><strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong> T24</strong></span> - Timsah gölün karşı yakasına nasıl geçti? Herhalde 'beni burda kimse göremez' diye düşünen yeşil dostumuz su aygırının üstüne çıktı. <br /></strong><br /><br />Bir su aygırının üstüne binerek diğer tarafa geçti. <br /><br /><a rel="nofollow" id="linkImgRelatedPhotos"><img alt style="WIDTH:527px;" border="0" src="http://media1.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Ya%C5%9Fam/Hayvanlar%20Alemi/101125-hipo1.hlarge.jpg" /></a><br /><br />Bu bir espri gibi gelebilir ama Tanzanya’da çekilmiş bu inanılmaz fotoğraflarda çılgın bir timsah tam da böyle yaptı. <br /><br /><img alt style="WIDTH:527px;" border="0" src="http://media2.ntvmsnbc.com/i/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Ya%C5%9Fam/Hayvanlar%20Alemi/101125-hipo2.jpg" /><br /><br />Bir hipopotam kavgasının ortasına düşen sürüngen güçlü memelilerden birinin sırtına tutundu. <br /><br /><br />Az kaldı, neredeyse ulaştım; yeşil dostumuz su aygırının üzerinde seyahat ediyor! <br /><br /><img alt style="WIDTH:527px;" border="0" src="http://media3.ntvmsnbc.com/i/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Ya%C5%9Fam/Hayvanlar%20Alemi/101125-hipo3.jpg" /><br /><br />Üç tonluk hayvan etrafında devam eden kavgaya o kadar dalmıştı ki beş yaşındaki yırtıcı hayvanın üzerinde durduğunu fark etmedi bile. <br /><br />İngiliz vahşi yaşam kılavuzu Mark Johnson turistleri Lukula yakınlarındaki Luwego Nehri’nde bir nehir safarisine çıkardığı sırada bu inanılmaz fotoğrafları çekti. <br /><br />Dişi su aygırı kıyıya çıktı, ama sudan çıktığında sırtında pullu bir davetsiz misafir vardı. <br /><br />Timsahın yüzündeki ifadeyi okumak zor ! Ama su birikintisinin neredeyse diğer tarafına geçmiş olmaktan memnun olsa gerek... <br /><br />Çocukken Tanzanya’ya taşınmış olan Johnson ile yanındaki turist grubu timsahın yarım dakika su aygırına tutunmaya devam ettikten sonra suya geri kaymasını hayretle izlediler. <br /><br />Johnson bu fotoğrafları yerli halka gösterdiğinde onlar da şaşkınlık içinde daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler. <br /><br />Su aygırları ile timsahlar genellikle birbirlerine bulaşmazlar - ama ikisinin de yaşam alanının su temelli olması bazen karşılaşmalarını kaçınılmaz hale getiriyor.<br /><br />Ancak yolculuğun bitmesine çok az kalmıştı ki, yeşil dostumuz kendini 'gayri resmi bir şekilde' suyun içinde buldu. <br /><br />Timsahlar 150 yaşına kadar yaşayabiliyor ve tek bir büyük öğünle bir yıl boyunca hayatta kalabiliyor. </p><br /><br />