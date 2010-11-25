Yavru timsahın tehlikeli yolculuğu

T24 - Timsah gölün karşı yakasına nasıl geçti? Herhalde 'beni burda kimse göremez' diye düşünen yeşil dostumuz su aygırının üstüne çıktı.





Bir su aygırının üstüne binerek diğer tarafa geçti.







Bu bir espri gibi gelebilir ama Tanzanya’da çekilmiş bu inanılmaz fotoğraflarda çılgın bir timsah tam da böyle yaptı.







Bir hipopotam kavgasının ortasına düşen sürüngen güçlü memelilerden birinin sırtına tutundu.





Az kaldı, neredeyse ulaştım; yeşil dostumuz su aygırının üzerinde seyahat ediyor!







Üç tonluk hayvan etrafında devam eden kavgaya o kadar dalmıştı ki beş yaşındaki yırtıcı hayvanın üzerinde durduğunu fark etmedi bile.



İngiliz vahşi yaşam kılavuzu Mark Johnson turistleri Lukula yakınlarındaki Luwego Nehri’nde bir nehir safarisine çıkardığı sırada bu inanılmaz fotoğrafları çekti.



Dişi su aygırı kıyıya çıktı, ama sudan çıktığında sırtında pullu bir davetsiz misafir vardı.



Timsahın yüzündeki ifadeyi okumak zor ! Ama su birikintisinin neredeyse diğer tarafına geçmiş olmaktan memnun olsa gerek...



Çocukken Tanzanya’ya taşınmış olan Johnson ile yanındaki turist grubu timsahın yarım dakika su aygırına tutunmaya devam ettikten sonra suya geri kaymasını hayretle izlediler.



Johnson bu fotoğrafları yerli halka gösterdiğinde onlar da şaşkınlık içinde daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler.



Su aygırları ile timsahlar genellikle birbirlerine bulaşmazlar - ama ikisinin de yaşam alanının su temelli olması bazen karşılaşmalarını kaçınılmaz hale getiriyor.



Ancak yolculuğun bitmesine çok az kalmıştı ki, yeşil dostumuz kendini 'gayri resmi bir şekilde' suyun içinde buldu.



Timsahlar 150 yaşına kadar yaşayabiliyor ve tek bir büyük öğünle bir yıl boyunca hayatta kalabiliyor.