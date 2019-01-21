Yavru köpekleri kutuya koyup terk etti

Karabük'te, 7 köpek yavrusu karton kutu içerisinde çöp konteynerinin yanında terk edilmiş bulundu. Köpekler, hayvan sever tarafından alınıp veterinerde bakımları yapıldıktan sonra ücreti karşılığı bakıcıya teslim edildi.

Kayabaşı Mahallesi Anafartalar Sokağı üzerindeki çöp konteynerlerinin yanında karton kutu içerisinde bırakılan 7 köpek yavrusu, çöp dökmeye gelen Emrah Özçelik tarafından bulundu. Köpek yavrularını cep telefonuyla görüntüleyip evinin bodrumunda korumaya alan Emrah Özçelik, görüntüleri hayvan sever Elif Emine Alipek'e gönderdi. Elif Emine Alipek, 1 hafta boyunca evin bodrumunda bakılan köpek yavrularını otomobille götürdüğü veteriner kliniğinde aşılarını ve bakımlarını yaptırdıktan sonra ücreti karşılığı bakıcıya teslim etti.

Emrah Özçelik, "Üşüyorlardı, kış ayındayız. İnsanlarda üşüyor, hayvanlarda üşüyor. Yem ayarladım. Yem yemeyenlere un çorbası yaptık" dedi.

Kentte büyük bir hayvansever dostu olarak bilinen Elif Emine Alipek ise "Pansiyon bulduk. 1 ay kadar ücretli olarak bakımlarını yaptıracağım. O 1 ay içinde de inşallah güzel aileler bulacağız, takibini yapmak şartıyla yuvalandırmalar yapacağız" diye konuştu. (DHA)